Konsorcjum w składzie: Budimex (lider, 75% udziału), Budimex Kolejnictwo (5%) i Ferrovial Construction (UK) (20%) podpisało z PKP Polskimi Liniami ‎Kolejowymi umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na ‎odcinku F+J w ramach budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – ‎Tymbark/Mszana Dolna (tzw. projekt Podłęże-Piekiełko) za 2 593 mln zł netto, w tym zakres podstawowy to 2 281,53 mln zł netto, podał Budimex. Termin zakończenia robót przypada za 38 miesięcy.

Umowa dotyczy zaprojektowania (w zakresie branży sterowania ruchem kolejowym) i kompleksowego wykonania robót ‎budowlanych na ‎linii kolejowej nr 622 na odcinku F+J Podłęże R401 – Gdów / ‎Podłęże R301 – Podłęże ‎Balachówka w ramach projektu pn. „Budowa nowej ‎linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – ‎Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja ‎istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – ‎Nowy Sącz – Etap II‎”, czytamy w komunikacie.

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews