Konsorcjum w składzie: Budimex (lider, 75% udziału), Budimex Kolejnictwo (5%) i Ferrovial Construction (UK) (20%) podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku F+J w ramach budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna (tzw. projekt Podłęże-Piekiełko) za 2 593 mln zł netto, w tym zakres podstawowy to 2 281,53 mln zł netto, podał Budimex. Termin zakończenia robót przypada za 38 miesięcy.
Umowa dotyczy zaprojektowania (w zakresie branży sterowania ruchem kolejowym) i kompleksowego wykonania robót budowlanych na linii kolejowej nr 622 na odcinku F+J Podłęże R401 – Gdów / Podłęże R301 – Podłęże Balachówka w ramach projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap II”, czytamy w komunikacie.
Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Źródło: ISBnews
