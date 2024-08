Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z konsorcjum firm GAP Insaat (lider), Fabe Polska oraz Side Midas Stroy umowę na zaprojektowanie i budowę ok. 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 między Izbicą a węzłem Zamość Sitaniec za ok. 504 mln zł, podała GDDKiA. Jest to pierwszy fragment S17, prowadzącej z Piasków do Zamościa, który przechodzi do realizacji.

„Odcinek przebiegać będzie w większości nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17. Rozpocznie się za Izbicą, ominie od zachodniej strony Chomęciska Małe i zakończy w okolicach Sitańca. Powstaną m.in. dwa węzły (Stary Zamość, Zamość Sitaniec) i 27 obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt. Wybudowane zostaną także drogi do obsługi ruchu lokalnego, system odwodnienia oraz system zarządzania ruchem. Przebudowane zostaną drogi poprzeczne, krzyżujące się z planowaną drogą ekspresową” – czytamy w komunikacie.

Wykonawca będzie miał 41 miesięcy na zaprojektowanie, wybudowanie trasy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do czasu budowy nie wlicza się okresów zimowych od połowy grudnia do połowy marca. Zgodnie z umową, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) powinien trafić do Wojewody Lubelskiego latem przyszłego roku. Budowa planowana w latach 2026-2028.

„Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem jest realizowana w formule Projektuj i buduj. Obecnie (poza odcinkiem Izbica – Zamość Sitaniec, dla którego właśnie podpisaliśmy umowę) na etapie realizacji są jeszcze trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego: Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie ok. 55 km). […] W trakcie przetargu są odcinki Piaski – Łopiennik (16,7 km) oraz Krasnystaw – Izbica (18,8 km). Oba mają już wyłonionych wykonawców. […] Dwa odcinki są na etapie prac przygotowawczych (Łopiennik – Krasnystaw (9 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (12 km)), dla których uzyskaliśmy decyzje środowiskowe. Przetargi na realizację tych zadań planujemy ogłosić w przyszłym roku. Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla blisko 2-kilometrowego odcinka biegnącego nowym śladem od S17 do planowanego terminala granicznego odpraw samochodów ciężarowych Hrebenne/Rawa Ruska, który realizowany będzie przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych. Obecnie trwa ocena złożonych ofert” – przypomniano.

Źródło: ISBnews