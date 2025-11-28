GreenWay, wspólnie z E.ON i Voltix (Vinci Group), bierze udział w jednym z największych w Europie projektów budowy infrastruktury megawatowego ładowania ciężkich pojazdów elektrycznych. Konsorcjum uzyskało 70,3 mln euro finansowania z Komisji Europejskiej (instrument CEF/AFIF) na instalację ok. 330 punktów ładowania MCS w dziewięciu krajach UE – w tym 46 punktów w 10 lokalizacjach w Polsce i na Węgrzech, podało GreenWay.

„Celem projektu HDV-E jest budowa międzynarodowej sieci ładowania o mocy 1 MW i więcej, co umożliwi elektrycznym ciężarówkom pokonywanie długich tras z czasem ładowania porównywalnym do tankowania pojazdów wysokoprężnych. Technologia MCS (Megawatt Charging System) to umożliwia ciężarówkom elektrycznym osiąganie parametrów pracy zbliżonych do diesla – pod względem zasięgu, czasu postoju i efektywności kosztowej” – czytamy w komunikacie.

Do 2028 roku powstanie 45 lokalizacji megawatowymi stacjami ładowania w Niemczech, Austrii, Danii, Hiszpanii, Francji, Holandii i Szwecji, zlokalizowanych przy kluczowych trasach i korytarzach TEN-T. Kolejne 10 lokalizacji w Polsce i na Węgrzech zapewni 46 punktów ładowania, stanowiących kluczowy fragment korytarza HDV-E w Europie Środkowej.

„Uruchomienie na szeroką skalę infrastruktury megawatowej będzie momentem przełomowym dla transformacji energetycznej transportu ciężarowego. Technologia MCS pozwala zejść z czasem ładowania do około 30 minut, czyli poziomu porównywalnego z przerwą kierowcy. W praktyce oznacza to, że czas postoju przestanie być barierą, a w porównaniu z dieslem znaczenie zyskają takie czynniki jak niższe koszty eksploatacji, zeroemisyjność i wyższy komfort jazdy ciężarówkami elektrycznymi” – powiedział prezes GreenWay Rafał Czyżewski, cytowany w materiale.

W ramach projektu w Polsce i na Węgrzech powstanie 10 lokalizacji megawatowych, obejmujących łącznie 46 punktów ładowania. W Polsce infrastruktura zostanie ulokowana przy głównych trasach TEN-T, tworząc ciąg od południowej granicy aż po zespół portów Szczecin-Świnoujście. To pierwszy projekt w Polsce, który zapewnia skalę i moc niezbędną do elektryfikacji transportu ciężkiego na długich trasach. Każda lokalizacja HDV-E będzie wyposażona w minimum cztery publicznie dostępne punkty MCS ≥1 MW, działające 24/7, z otwartym roamingiem i pełnym zestawem metod płatności – zgodnie z wymogami AFIR, podano także.

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Jak podaje spółka, posiada najintensywniej rozwijającą się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy.

Źródło: ISBnews