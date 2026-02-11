Wspólna oferta Repsol (operator, 40% udziału), Türkiye Petrolleri A. O. (TPAO – 40%) i Grupy MOL (20%) została przyjęta w pierwszej od 17 lat rundzie licencyjnej libijskiej Narodowej Korporacji Naftowa (NOC), dzięki czemu partnerzy uzyskali prawo do prowadzenia poszukiwań węglowodorów w bloku morskim O7, podał MOL.

Blok O7 na Morzu Śródziemnym, obejmujący ponad 10 300 km2 na głębokościach przekraczających 1500 m, położony jest około 140 kilometrów na północny zachód od Bengazi. Jego głębokowodne położenie jest zgodne z bogatym doświadczeniem konsorcjum w zakresie działalności morskiej, podkreślono.

„Z przyjemnością ogłaszam, że zaledwie dwa tygodnie po podpisaniu umowy o partnerstwie strategicznym z libijską Narodową Korporacją Naftową, MOL Group wkracza do Libii. Łącząc siły z dwoma doświadczonymi operatorami, Repsol i TPAO, MOL jest gotowy wnieść swój wkład i czerpać korzyści z jednej z najbardziej obiecujących możliwości poszukiwań morskich w Afryce Północnej. Dla MOL wejście na rynek libijski oznacza coś więcej niż tylko ekspansję geograficzną – ta wspólna inwestycja może stanowić znaczący krok naprzód w dywersyfikacji źródeł i wzmocnieniu bezpieczeństwa dostaw w krajach naszego regionu pozbawionych dostępu do morza” – powiedział prezes i dyrektor generalny MOL Group Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

