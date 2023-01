ING Bank Śląski (jako agent kredytu), PKO Bank Polski oraz mBank są w konsorcjum banków, które udzieliły kredytów w łącznej kwocie 776 mln zł na budowę wielkoskalowej farmy solarno-wiatrowej o mocy ponad 200 MW Kleczew Solar & Wind, należącego do Grupy Lewandpol, podał ING Bank Śląski.

Pakiet finansowania dla projektu został dopełniony pożyczką podporządkowaną do kwoty 90 mln zł udzieloną w ramach komercyjnej działalności inwestycyjnej przez Polski Fundusz Rozwoju. Dzięki temu całkowite finansowanie zewnętrzne zabezpieczone na potrzeby realizacji inwestycji wyniosło 866 mln zł. W ramach finansowania bankowego spółka uzyskała kredyt terminowy, kredyt VAT oraz limit na rezerwę obsługi zadłużenia. Ponadto, banki wezmą udział w zabezpieczaniu ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka walutowego. Natomiast głównym celem pożyczki PFR jest stworzenie warunków do dalszej rozbudowy projektu, podano.

„Wspieranie transformacji środowiskowej i finansowanie proekologicznych inwestycji to dla nas strategiczny kierunek działania. Jako bank jesteśmy nie tylko źródłem wsparcia finansowego, ale również źródłem wiedzy, najlepszych praktyk, innowatorskich rozwiązań w takich obszarach, jak zrównoważony rozwój. Cieszymy się, że możemy partnerować jednej z największych inwestycji parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej i pierwszemu projektowi w Polsce, który łączy energię solarną i wiatrową” – powiedział wiceprezes ING Banku Śląskiego Michał Mrożek, cytowany w komunikacie.

Kleczew Solar & Wind będzie jednym z największych parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej, a także pierwszym w Polsce wielkoskalowym projektem łączącym energię solarną i wiatrową. W pierwszym etapie projektu, którego budowa już ruszyła, do sieci przyłączonych zostanie 193 MWp paneli fotowoltaicznych oraz ok. 12 MW turbin wiatrowych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, w tym nowoczesnych paneli fotowoltaicznych n-type, energia generowana w elektrowni w Kleczewie będzie odpowiadać zapotrzebowaniu ok. 100 tys. gospodarstw domowych, podano.

W kolejnych etapach rozbudowy elektrownia może zostać powiększona do ok. 250 MWp w części solarnej oraz o dodatkowe turbiny wiatrowe i magazyny energii. Energia z farmy w Kleczewie popłynie do odbiorców jeszcze w 2023 roku, podano również.

„To dla nas strategicznie ważny projekt i symboliczny krok w kierunku dekarbonizacji polskiej gospodarki oraz zapewnienia taniej i czystej energii elektrycznej. Wraz z zespołem Ergy zwracaliśmy szczególną uwagę na znaczący udział renomowanych polskich dostawców i wykonawców w łańcuchu dostaw. Mając na uwadze dalszą rozbudowę projektu, niezwykle ważne było dla nas pozyskanie długoterminowych partnerów finansowych, którzy są liderami finansowania rynku OZE w Polsce” – powiedział prezes Lewandpol Holding Andrzej Lewandowski.

Grupa Lewandpol jest jednym z czołowych polskich inwestorów prywatnych działających w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Oprócz budowy i przygotowywanej rozbudowy Kleczew Solar & Wind, Grupa zarządza także wybudowaną w 2015 roku Farmą Wiatrową Łańcut o mocy 67,5 MW

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews