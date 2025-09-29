Konsorcjum Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (spółki zależnej Mostostalu Zabrze) oraz przedsiębiorstwa Maximus ZBH MUC zawarło umowę z Gminą Sosnowiec na realizację zadania pn. „Kazimierz OdNowa – rekultywacja terenów pogórniczych w Gminie Sosnowiec”, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie za wykonanie umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 81,7 mln zł brutto (tj. 66,4 mln zł netto), z czego 50% przypada na MZ GPBP.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rekultywacji terenów oraz urządzenie i zagospodarowanie terenu, a także przewrócenie wartości historycznych i kulturowych budynków po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz Juliusz wraz z przypisaniem im nowych funkcji użytkowych. Termin zakończenia realizacji zadania przypada w II kwartale 2027 roku, czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,01 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews