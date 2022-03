Solaris Bus & Coach w konsorcjum z firmą Skoda Electric dostarczy 16 dwuprzegubowych Solarisów Trollino 24 dla przewoźnika Dopravný Podnik Bratislava za prawie 17 mln euro, podał Solaris. Pojazdy zadebiutują na Słowacji w połowie 2023 r.

„Ponad 24-metrowe trolejbusy zabiorą na pokład 160 pasażerów, w tym 60 na miejscach siedzących. Nad drzwiami, zamontowanymi w układzie 2-2-2-2-2 znajdą się bramki liczące pasażerów. W innowacyjnym modelu znajdziemy wiele udogodnień, wpływających na komfort podróżowania i bezpieczeństwo. Przewoźnik Dopravný Podnik Bratislava zdecydował się standardowe rozwiązania, takie jak tablice kierunkowe, klimatyzacja, bezprzewodowy Internet, wewnętrzne oświetlenie LED czy ogólnodostępne porty ładowania USB. O dodatkowe wsparcie pracy kierowcy oraz zwiększone bezpieczeństwo podróżujących zadba również system monitoringu, na który składać będzie się aż 7 kamer zewnętrznych oraz 9 monitorujących wnętrze pojazdu” – czytamy w komunikacie.

Dopravný Podnik Bratislava to kolejny przewoźnik, który zdecydował się powiększyć swoją flotę o dwuprzegubowe Solarisy Trollino 24. W zeszłym miesiącu producent podpisał kontrakt na dostawę 20 sztuk Trollino 24 dla czeskiego przewoźnika DPP w Pradze, przypomniano.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 20 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

Źródło: ISBnews