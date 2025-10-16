Konsorcjum z udziałem Torpolu podpisało z PKP PLK aneks do umowy na prace na odcinkach linii kolejowej Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice, zwiększający wartość wynagrodzenia za zamówienie podstawowe o blisko 311,12 mln zł netto, podał Torpol.

Wraz z uwzględnieniem wcześniej zawartych aneksów do umowy, wartość wynagrodzenia konsorcjum uległa zwiększeniu o 383,1 mln zł netto (tj. 471,2 mln zł brutto), do łącznie ok. 3 785,4 mln zł netto (tj. 4 656 mln zł brutto), czytamy w komunikacie.

W kwietniu 2024 r. konsorcjum, w którym Torpol ma 70% udziału, zawarło z PKP PLK umowę na realizację prac na liniach kolejowych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice za ok. 3 402,3 mln zł netto (tj. 4 184,8 mln zł brutto), podał Torpol.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,46 mld zł w 2024 r.

