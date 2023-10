Konsorcjum w składzie Trakcja, Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu (lider) oraz Intop Warszawa zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „projektuj i buduj” dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce” realizowanego w ramach Programu Kolej+, podała Trakcja. Łączna maksymalna wartość umowy może wynieść 253,35 mln zł netto, w tym zakres podstawowy to 231,5 mln zł netto.

Udział Trakcji to wstępnie 30%. Prace – zarówno w zakresie podstawowym, jak i w przypadku zakresu opcjonalnego – mają być zrealizowane w terminie 1 875 dni od daty zawarcia umowy, czytamy w raporcie.

W osobnym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury podało, że dzięki realizacji projektu po 30 latach wrócą pociągi pasażerskie między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami.

„Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce pozytywnie wpłynie na rozwój regionu. Zwiększy się dostępność do kolei i poprawią się warunki życia mieszkańców, m.in. w Sokołowie Podlaskim. To jeden z czterech projektów realizowanych w ramach rządowego programu Kolej+ w woj. mazowieckim” – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel, cytowany w materiale.

Przebudowa obejmie prawie 30 km linii kolejowej, która połączy Sokołów Podlaski z Siedlcami. Trasa zostanie zelektryfikowana. Czas podróży między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami wyniesie ok. 30 minut. Do Warszawy z Sokołowa pociągi z prędkością do 120 km/h pojadą w czasie ok. 120 minut dla pociągów osobowych i ok. 90 minut dla pociągów przyspieszonych.

W ramach projektu przewidziano budowę i odbudowę 8 stacji i przystanków w Strzale, Borkach Siedleckich, Suchożebrach, Podnieśnie (stacja towarowa), Stanach Dużych, Bielanach, Przywózkach i Sokołowie Podlaskim. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą pochylnie. Zamontowane zostaną wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie, podano także.

PKP PLK zaplanowało, że prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce powinny zakończyć się do 2027 r., rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2027 i 2028 r.

Z Programu Kolej+ do realizacji w województwie mazowieckim zakwalifikowano 4 projekty. W ramach tych inwestycji, oprócz rewitalizacji linii kolejowej Sokołów Podlaski – Siedlce, zaplanowano rewitalizację linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacji szlaku Kolei Północnego Mazowsza. Mieszkańcy Kozienic i okolic zyskają także lepszy dostęp do kolei dzięki budowie nowej ok. 23 km linii kolejowej Świerże Górne – Dobieszyn, łączącej linię kolejową Janików – Świerże Górne (nr 77) z linią kolejową Warszawa Zachodnia – Radom Główny – Kraków Główny (nr 8), przypomniał resort.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 502 mln zł w 2022 r.

