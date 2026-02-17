Konsorcjum banków z Pekao jako organizatorem finansowania oraz agentem kredytu udzieliło łącznie 523 mln zł finansowania na budowę Term Bachleda w Zakopanem, z czego 215 mln zł przypada na Pekao, podał bank. Projekt realizowany jest przez spółkę celową Bachleda Termy, należącą do Grupy Bachleda.

Termy Bachleda powstaną na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem, w bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu Bachleda Kasprowy oraz stoku narciarskiego. Projekt stworzy jeden z największych kompleksów geotermalnych w Polsce, wzmacniając całoroczną ofertę turystyczną Zakopanego i Podhala. Inwestycja wykorzystuje energię geotermalną i wspiera transformację w kierunku niskoemisyjnej infrastruktury turystycznej, wpisując się w Strategię ESG Banku Pekao oraz zrównoważony rozwój regionu. Otwarcie kompleksu planowane jest na koniec 2028 roku, podano.

„To projekt o wyjątkowej skali i bardzo solidnych fundamentach ekonomicznych. Łączy silnego sponsora, atrakcyjną lokalizację oraz stabilny, całoroczny model przychodowy. Dla Banku Pekao jest to przykład finansowania inwestycji, które realnie wspierają rozwój regionalny i turystykę w Polsce” – powiedział dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości w Banku Pekao Dieter Lobnig, cytowany w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews