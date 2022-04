Konsorcjum firm Introl-Energomontaż – spółki zależnej Introlu – oraz Bergen Engines podpisało umowę z Energą Kogeneracja – spółką zależną Energi – na budowę układu kogeneracyjnego w elektrociepłowni w Kaliszu, podał Introl. Wartość umowy to 149 955 377,72 zł netto, w tym szacunkowa wartość prac realizowanych przez Introl-Energomontaż wyniesie 127 252 133,53 zł netto.

„Przedmiotem projektu jest:

* realizacja przedsięwzięcia pod nazwą: 'Budowa układu kogeneracyjnego składającego się z silników gazowych wraz z infrastrukturą budowlaną i technologiczną na terenie elektrociepłowni w Kaliszu’, w tym: kompletne prace projektowe, prace budowlane, dostawa, montaż, rozruch, ruch regulacyjny i próbny, szkolenie personelu zamawiającego, przekazanie do eksploatacji w Energa Kogeneracja wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz gwarancja i rękojmia, wykonanej w formule 'pod klucz’ kompletnej, nowoczesnej instalacji tj. układu kogeneracyjnego, składającego się z silników gazowych o mocy 11,4 MWe każdy wraz z infrastrukturą budowlaną i technologiczną, produkującego ciepło w wodzie gorącej na potrzeby sieci ciepłowniczej miasta Kalisz oraz odbiorców technologicznych oraz energię elektryczną na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

* świadczenie długoterminowego serwisu agregatów kogeneracyjnych (dostarczonych w ramach umowy) na budowę układu kogeneracyjnego składającego się z silników gazowych wraz z infrastrukturą budowlaną i technologiczną na terenie elektrociepłowni w Kaliszu” – czytamy w komunikacie.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 25 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy (realizacja przedsięwzięcia) plus 120 miesięcy od dnia podpisania protokołu przejęcia instalacji (tj. układu kogeneracyjnego w Kaliszu) do eksploatacji (usługa serwisowa), podano także.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Źródło: ISBnews