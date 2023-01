Bank Pekao, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisały z turecką grupą Gulermak umowę na finansowanie – w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – budowy linii tramwajowej w Krakowie, podał Pekao. Łączny koszt projektu to ponad 1 mld zł. Udział Banku Pekao w finansowaniu jest największy i wynosi 571,6 mln zł.

Projekt zakłada wybudowanie do września 2025 roku i utrzymanie przez 20 lat linii tramwajowej w Krakowie w formule PPP. Jest to czwarty etap inwestycji KST (Kraków Szybki Tramwaj).

„W ramach projektu zostanie przygotowana infrastruktura 4,5 km torów, w tym tunel o długości 1,2 km oraz infrastruktura towarzysząca (lokalna sieć drogowa, chodniki, ścieżki rowerowe). Stronami umowy oprócz instytucji finansujących są miasto Kraków oraz spółka celowa tureckiej grupy budowlanej Gulermak” – czytamy w komunikacie.

Dziś w Krakowie podpisana została umowa pomiędzy wszystkimi stronami transakcji. Nowa trasa połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema, skracając czas dojazdu do centrum miasta o ok. 12 minut. Pasażerowie skorzystają z połączenia w 2025 roku. Linia będzie częściowo pokrywać się z projektowanym Premetrem, czyli większym projektem szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego, jaki powstaje w Krakowie. Według grupy Gulermak inwestycja to pierwszy tak duży projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), podkreślono w informacji.

„Finansowanie tej arcyciekawej inwestycji świetnie wpisuje się w naszą strategię zaangażowania w przyjazne środowisku projekty, a takim niewątpliwie jest szynowy transport publiczny, zwłaszcza w tak nowoczesnym wydaniu. Dodatkowo cieszy nas, że możemy brać udział w tak naprawdę unikalnej transakcji, bo to jeden z największych projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” – powiedział wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

„Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4% portfela bilansowego Pekao” – czytamy w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews