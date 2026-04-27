Oferta konsorcjum Track Tec Construction (lider), Intop Infrastruktura, Intop SA, Unibep oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, warta 4,24 mld zł netto (z czego udział Unibep to ok. 1,06 mld zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na wykonanie dokumentacji i realizację robót w ramach projektów „Prace na linii kolejowej E75 (Rail Baltica) na odcinku Białystok-Knyszyn”, „Prace na linii kolejowej E75 (Rail Baltica) na odcinku Knyszyn-Osowiec”, „Prace na linii kolejowej E75 (Rail Baltica) na odcinku Osowiec-Ełk”, podał Unibep.

Na cenę składa się zakres podstawowy w wysokości 2,49 mld zł netto, z czego udział Unibepu stanowi kwota ok. 621,7 mln zł netto oraz zakresy objęte prawem opcji – w łącznej wysokości ok. 1,76 mld zł netto, z czego udział Unibepu stanowi kwota ok. 439,3 mln zł netto, czytamy w komunikacie.



Termin realizacji wynosi 46 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,36 mld zł w 2025 r.

