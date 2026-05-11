Konsorcjum w składzie ZUE, CON-A Operations i UTI Construction and Facility Management podpisało z miastem Cluj-Napoca w Rumunii umowę dotyczącą realizacji inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury kolejowej oraz robót towarzyszących w celu ułatwienia dostępu dla użytkowników, związane z inwestycją: Kolej Metropolitarna Cluj”, wartą ok. 385,6 mln zł, podało ZUE, którego udział w konsorcjum wynosi 33%. Termin realizacji zadania to 36 miesięcy.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 946 mln zł w 2025 r.

