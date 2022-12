Konsorcjum, w skład którego wchodzi ZUE i rumuńska spółka Drum Asfalt zawarło z Krajową Spółką Kolejową C.F.R. umowy na kwotę ok. 288 mln zł na realizację projektów typu Quick Wins w Rumunii, podało ZUE. To pierwszy kontrakt ZUE na rynku rumuńskim. Na spółkę przypada 50% wynagrodzenia.

„W trosce o odpowiednie zdywersyfikowanie naszej działalności, od dłuższego czasu aktywnie przygotowywaliśmy się do stworzenia możliwości realizacji inwestycji przez naszą firmę również poza granicami Polski. Analizowaliśmy i analizujemy kilka interesujących nas rynków europejskich, w których widzimy spory potencjał. Jednym z nich jest Rumunia, gdzie w 2022 roku złożyliśmy najkorzystniejsze oferty przetargowe. Teraz ogłaszamy podpisanie pierwszych umów” – powiedział prezes ZUE Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

„Nasze zadania dotyczą projektów typu 'Quick Wins’, które są pracami modernizacyjnymi linii kolejowych. Mają na celu przywrócenie parametrów linii i wyeliminowanie ograniczeń prędkości. Całe zadanie jest podzielone na części (Lot). Każdy Oddział Regionalny kolei rumuńskiej ma osobny budżet na tego typu projekty modernizacyjne. Jest on wspierany ze sporych środków, jakie Rumunia otrzymała z Unii Europejskiej na rozwój swojej sieci kolejowej” – wyjaśnił.

Umowa ZUE dotyczy oddziału SRCF BRAOV, linii nr 300, 17 Lot-u. Na realizację zadań konsorcjum ma 18 miesięcy od momentu od rozpoczęcia prac.

„W bieżącym roku przeprowadziliśmy proces dopuszczenia naszej firmy do wykonywania prac na rynku kolejowym w Rumunii, otworzyliśmy oddział firmy w Rumunii, w którym zatrudniamy pracowników polskich i rumuńskich, stąd jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia prac w przyszłym roku zgodnie z podpisywanymi umowami. Łączna kwota dzisiaj podpisanych umów oraz przewidzianych do podpisania w najbliższych dniach wynosi po przeliczeniu na polską walutę ok. 964 mln zł, z tego na ZUE przypada 482 mln zł” – poinformował także Nowak.

„Nasze plany geograficznej dywersyfikacji działalności mają długofalowy charakter, stąd w kolejnych latach zamierzamy kontynuować ofertowanie na rynkach zagranicznych. Rumunię postrzegamy jako rynek perspektywiczny z punkt widzenia oferowanych przez ZUE S.A. usług. To jedna z czołowych pod względem wielkości europejska sieć kolejowa, na modernizację której przeznaczono znaczne środki unijne. Ministerstwo Transportu i Infrastruktury w Rumunii wspólnie z CFR (odpowiednik PKP PLK) przyjęło strategię na lata 2021-2025, w której m.in. zamierzają zwiększyć udział kolejowego ruchu towarowego o co najmniej 25% do 2026 r. w porównaniu do 2020 r., zwiększyć wzrost ilości pasażerów o 25%, a także przenieść komunikację z transportu podmiejskiego autobusowego na kolejowy” – zakończył prezes.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 851,45 mln zł w 2021 r.

