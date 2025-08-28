Zachowania konsumenckie trochę się zmieniają i konsument zaczął odchodzić od ceny jako priorytetu przy robieniu zakupów, a priorytetem na powrót powoli staje się oszczędność czasu i wygoda, jednak w kategoriach podstawowych nadal to cena gra najważniejszą rolę, poinformował ISBnews prezes Eurocash Paweł Surówka.

„Jeśli chodzi o nastroje konsumenckie, to nakłada się tu kilka czynników i trudno jest o jednoznaczny trend. Obserwuje się zmiany w zachowaniach konsumentów. Coraz częściej klienci odwiedzają sklepy, rezygnując z modelu robienia zakupów raz w tygodniu w dyskontach, kierując się przede wszystkim niskimi cenami i promocjami. Wskazuje to na wzrost znaczenia takich czynników, jak oszczędność czasu i wygoda, przy mniejszym nacisku na cenę. I ten element wygody, bliskości sklepu jest ponownie coraz ważniejszy i z tego korzystają sklepy convenience oraz sklepy naszych sieci” – powiedział Surówka w wywiadzie dla ISBnews.

„Jednak należy pamiętać, że lokalne sklepy są też tradycyjnie bardzo mocne w kategoriach, takich jak piwo i to szczególnie w sezonach wakacyjnych, przy dobrej pogodzie, a te niekorzystne czynniki pogodowe spowodowały, że sklepy nie były w stanie korzystać z tego trendu w pełni. Z drugiej strony, nadal widać, że konsument jest ostrożny i przede wszystkim w kategoriach podstawowych nadal uważa na cenę m.in. przez to, że na niektóre kategorie jak np. papierosy wydaje dużo więcej od czasu podniesienia akcyzy” – dodał.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews