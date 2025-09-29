Koszty ryzyka prawnego mBanku związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w III kwartale br. wyniosły 426,7 mln zł, podał bank. Wynikają one głównie z aktualizacji prognozy w zakresie liczby spraw sądowych oraz kosztu programu ugód, a także aktualizacji pozostałych parametrów modelowych, wyjaśniono.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews