Środki potrzebne na zaplanowane inwestycje w przedsiębiorstwie można pozyskać na kilka sposobów, a jednym z nich może być kredyt inwestycyjny dla firm. To produkt bankowy, w ramach którego pokryjesz różne inwestycje w środki trwałe związane z Twoją działalnością. Kiedy najlepiej zdecydować się na podpisanie umowy i jakie warunki finansowania mogą być korzystne? W tym poradniku znajdziesz kilka praktycznych wskazówek.

Rozwój przedsiębiorstwa z kredytem inwestycyjnym może być prostszy

Rozbudowywanie floty samochodowej, zaplecza maszynowego czy nawet kompletnej linii produkcyjnej to inwestycje, które mogą generować koszty sięgające do kilkuset tysięcy złotych. Pokrycie tych wydatków z bieżącego budżetu mogłoby zaburzyć poziom płynności finansowej Twojego przedsiębiorstwa.

Decydując się na kredyt inwestycyjny dla firm w banku Credit Agricole, możesz pokryć najróżniejsze wydatki do kwoty sięgającej 10 mln złotych. Okres kredytowania do 15 lat może ułatwić rozłożenie kosztu inwestycji w czasie. Ostateczny wpływ finansowania na budżet firmy zależy od warunków umowy, wysokości raty i sytuacji przedsiębiorstwa.

Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na inwestycje w rzeczowy majątek trwały związany z działalnością firmy. Może obejmować m.in. zakup lub budowę nieruchomości komercyjnej, zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, komputerów, samochodów firmowych albo paneli fotowoltaicznych.

W jakich momentach możesz rozważyć kredyt inwestycyjny?

Możesz wziąć pod uwagę taką formę wsparcia finansowego, jeśli planujesz większe wydatki inwestycyjne w swojej działalności. Gdy poszerzasz majątek trwały albo chcesz pokryć koszty transformacji energetycznej przedsiębiorstwa, pieniądze z kredytu inwestycyjnego mogą pomóc Ci zrealizować cele biznesowe.

Cele inwestycyjne – nieruchomości, OZE i park maszynowy

Kiedy kredyt inwestycyjny może Ci się przydać? To forma wsparcia finansowego, z której skorzystasz w przypadku:

zakupu lokalu lub nieruchomości komercyjnej, a także budowy i modernizacji obiektów firmowych, np. hali produkcyjnej;

adaptacji rozwiązań OZE do potrzeb przedsiębiorstwa, np. instalacji fotowoltaicznej;

zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu potrzebnego do codziennej pracy.

Warto też wspomnieć, że z bankowym kredytem inwestycyjnym można połączyć kilka celów w ramach jednej umowy. Takie rozwiązanie może ułatwić uporządkowanie kilku wydatków inwestycyjnych w ramach jednego finansowania.

Korzystne warunki kredytu inwestycyjnego dla firmy, czyli jakie?

Oferta kredytu inwestycyjnego, która może być godna uwagi, to taka, w ramach której bank zaproponuje wysoką kwotę finansowania, długi okres spłaty i zerową prowizję za rozpatrzenie wniosku oraz udzielenie finansowania. Atutem takiego produktu bankowego może być też opcja finansowania wielu celów związanych z działalnością w ramach jednego kredytu.

Zanim zdecydujesz się na taką formę finansowania, możesz zweryfikować dostępne cele kredytowe, oszacować koszty zaplanowanych inwestycji oraz akceptowalny poziom wydatków w skali miesiąca, np. w ramach płatności raty kredytu.

Jak można ubiegać się o kredyt inwestycyjny dla firmy?

Taki produkt bankowy jest dostępny dla przedsiębiorców, którzy wykazują wymaganą zdolność kredytową i poprawnie złożą wniosek w ramach jednej z dostępnych ścieżek wnioskowania. Komplet dokumentów i wniosek złożysz m.in. w wybranej placówce banku. W razie wątpliwości możesz skontaktować się z doradcą poprzez infolinię, np. w celu uzyskania szczegółowych informacji o formalnych wymogach banku.

Proces pozyskania finansowania krok po kroku

Żeby pozyskać finansowanie:

Określ swoje cele inwestycyjne i porównaj je z aktualną ofertą kredytodawcy. Przygotuj wymagane informacje i dokumenty, które bank może zweryfikować na etapie analizy złożonego wniosku. Skontaktuj się z bankiem, aby przekazać komplet dokumentów i omówić cele biznesowe Twojego przedsiębiorstwa. Poczekaj na wyniki analizy finansowej pod kątem parametrów inwestycji, sytuacji przedsiębiorstwa oraz ryzyka inwestycyjnego. Bank może też wziąć pod uwagę potencjalne dochody ze zrealizowanej inwestycji.

Przed złożeniem wniosku możesz sprawdzić Tabelę Opłat i Prowizji oraz Tabelę Oprocentowania Produktów Kredytowych. Decyzję o finansowaniu warto podejmować po analizie warunków umowy i dopasowaniu kredytu do realnych możliwości firmy.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy?

To ważne, żeby dokładnie zweryfikować potencjalną wysokość miesięcznej raty. Porównaj ją z możliwościami finansowymi Twojej firmy. Na podstawie okresu kredytowania, rodzaju rat i wymaganych zabezpieczeń możesz ocenić sens podpisania umowy z bankiem. Warto też zweryfikować wysokość prowizji, oprocentowanie nominalne i ewentualne opłaty dodatkowe wynikające z TOiP banku.

Taka analiza może ułatwić porównanie parametrów finansowania i sprawdzenie, czy kredyt odpowiada planowanej inwestycji. Przed podpisaniem umowy warto zweryfikować całkowity koszt finansowania oraz obowiązki wynikające z umowy.Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty, rekomendacji ani porady finansowej. Warunki finansowania zależą od aktualnej oferty banku, oceny zdolności kredytowej oraz indywidualnej analizy wniosku.

Artykuł sponsorowany