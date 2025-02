Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w IV kw. 2024 r. za pośrednictwem podmiotów zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) wyniosła 14,18 mld zł i spadła o 24,6% r/r oraz wzrosła o 2,9% kw/kw, podał Związek.

Z badania ZPF wynika, że podmioty z sektora pośrednictwa finansowego w IV kw. 2024 r. uczestniczyły w udzieleniu 32,2 tys. kredytów, podano.

„Tłumacząc ten wynik, pośrednicy wskazują, że jeszcze w IV kw. 2023 r. popyt na kredyty hipoteczne był bardzo wysoki ze względu na trwający wówczas program Bezpieczny Kredyt 2%. Z kolei w IV kw. 2024 r. potencjalni kredytobiorcy oczekiwali na informacje dotyczące nowego programu wsparcia. Obecnie widać, że zainteresowanie kredytami hipotecznymi u pośredników znów rośnie” – powiedziała dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF Agnieszka Kozioł, cytowana w komunikacie.

„W IV kw. 2024 r. popyt na kredyty pozostawał stabilny. Wartość udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 14,18 mld zł, co oznacza wzrost o 2,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Może to sugerować, że część klientów dostosowała się do nowych warunków finansowania i korzystając ze zwiększonej podaży na rynku nieruchomości, aktywnie poszukuje okazji zakupowych. Atrakcyjne oferty pojawiają się zarówno na rynku wtórnym, jak i w postaci licznych promocji na rynku pierwotnym” – dodał prezes Credipass Polska Tomasz Przyrowski.

Jak wynika z danych ZPF, firmy z sektora pośrednictwa finansowego poinformowały, że w IV kw. 2024 r. pośredniczyły w procesie udzielenia 16,1 tys. kredytów gotówkowych o wartości 941,1 mln zł, co oznacza wzrost o 2,1% kw/kw i wzrost o 54,9% r/r. Z kolei wartość udzielonych z udziałem pośredników kredytów firmowych wzrosła w IV kw. 2024 r. o 12,9% kw/kw do 464,1 mln zł (2,3 tys. kredytów).

„W segmencie kredytów gotówkowych również odnotowano wzrost – w IV kw. udzielono finansowania o łącznej wartości 941,1 mln zł, co oznacza wzrost o 2,1% względem III kw. Może to wskazywać na utrzymującą się wysoką skłonność konsumentów do zaciągania zobowiązań na cele bieżące oraz zwiększoną dostępność ofert kredytowych, przy zachowaniu umiarkowanych cen tych kredytów. Segment kredytów firmowych także wygląda bardzo dobrze, wzrost o 12,9% w stosunku do III kw. i jednocześnie wzrost o 3,3% r/r pokazuje, że przedsiębiorcy znowu zaczęli inwestować w rozwój swoich biznesów prawdopodobnie widząc stabilizację na rynku oraz spadek tempa wzrostu inflacji” – ocenił prezes Credipass Polska.

„Konsumenci zaczynają lepiej oceniać swoją sytuację finansową, co sprawia, że są bardziej skłonni do realizacji odkładanych planów. Jednocześnie pierwsze dane pochodzące z 2025 r. wskazują na to, że dynamika wzrostu przyśpieszy. Wpłyną na nią spodziewane w tym roku obniżki stóp procentowych, banki luzujące swoją politykę kredytową, spadek inflacji, wciąż istotne mimo pewnego spowolnienia wzrosty pensji czy malejące po raz pierwszy od lat ceny nieruchomości. Dobrym znakiem wydaje się być większa wartość kredytów udzielanych na cele firmowe – dane dotyczą przede wszystkim produktów dla JDG i sektora MŚP, a tutaj pozyskiwane w formie pożyczek środki mogą oznaczać większy apetyt na rozwój swoich działalności. Po kiepskim pod tym względem III kw. 2024 r., to wyczekiwana zmiana” – skomentował prezes Expander Advisors Bartosz Kwieciński.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie blisko 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku.

