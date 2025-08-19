Wolumen kredytów klientowskich w sektorze bankowym zwiększył się o 5,7% r/r do 1 361,8 mld zł na koniec czerwca 2025 r., zaś depozytów – o 7,5% r/r do 2 070,6 mld zł, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

„Po 6M 2025 r. wolumen kredytów klientowskich zwiększył się o 48,0 mld zł (w sektorze BK o 46,4 mld zł, w sektorze BS o 1,6 mld zł) wobec 44,3 mld zł rok wcześniej. Odnotowana zmiana wynikała z przyrostu kredytów dla:

– przedsiębiorstw o 19,7 mld zł (wobec 11,8 mld zł w analogicznym okresie 2024 r.),

– niemonetarnych instytucji finansowych o 16,8 mld zł (wobec 19,9 mld zł po 6M 2024 r.),

– osób prywatnych o 14,5 mld zł (wobec 17,2 mld zł rok wcześniej), z tego konsumpcyjnych o 5,9 mld zł i mieszkaniowych o 8,6 mld zł.

W samym czerwcu br. odnotowano wzrost wolumenu o 7,8 mld zł, z tego kredytów dla przedsiębiorstw o 4,1 mld zł, kredytów dla niemonetarnych instytucji finansowych o 3,4 mld zł, oraz kredytów dla osób prywatnych o 3,3 mld zł, przy spadku kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych o 2,7 mld zł” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 30 czerwca 2025” r.

Depozyty klientowskie w czerwcu zwiększyły wartość o 7,5% r/r do 2 070,6 mld zł, podano także.

„Po 6M 2025 r. przyrost wolumenu niższy niż rok wcześniej (31,6 mld zł wobec 44,9 mld zł). W skali miesiąca wzrost depozytów o 5,4 mld zł skoncentrowany w kategorii depozytów przedsiębiorstw (wzrost m/m o 13,7 mld zł) przy spadku depozytów w pozostałych kategoriach, w tym zwłaszcza depozytów jednostek sektora rządowego i samorządowego (o 3,9 mld zł). Spadkowi depozytów terminowych (o 18,4 mld zł) towarzyszył wzrost depozytów bieżących (o 23,8 mld zł)” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews