Wolumen kredytów klientowskich w sektorze bankowym zwiększył się o 6,1% r/r do 1 341,7 mld zł na koniec marca 2025 roku, zaś depozytów – o 8,5% r/r do 2 060 mld zł, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

„Po 3M 2025 r. wolumen kredytów klientowskich zwiększył się o 27,9 mld zł (w sektorze BK o 27,5 mld zł, w sektorze BS o 0,4 mld zł) wobec 20,4 mld zł rok wcześniej. Wynikało to głównie z ponad 2-krotnie wyższego przyrostu wolumenu kredytów dla niemonetarnych instytucji finansowych (przyrost o 13 mld zł wobec 5,6 mld zł po 3M 2024 r.), a także przyrostu kredytów dla:

– osób prywatnych o 7,7 mld zł (wobec 10,2 mld zł rok wcześniej), z tego konsumpcyjnych o 4,0 mld zł i mieszkaniowych o 3,7 mld zł,

– przedsiębiorstw o 7,3 mld zł (wobec 10,7 mld zł w analogicznym okresie 2024 r.).

Zwiększenie rocznego tempa wzrostu z 0,9% na koniec marca 2024 r. do 6,1%” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 31 marca 2025” r.

Depozyty klientowskie w styczniu zwiększyły wartość o 8,5% r/r do 2 060 mld zł, podano także.

„Utrzymanie tempa wzrostu depozytów na zbliżonym poziomie do odnotowanego przed rokiem (8,5% r/r vs. 8,8% r/r). Od początku roku przyrost wolumenu wyższy niż rok wcześniej o 18,2% (20,9 mld zł wobec 17,7 mld zł), na co miała wpływ głównie stagnacja wolumenu depozytów przedsiębiorstw w marcu (wobec spadku w analogicznym okresie 2024 r.). Miesięczny przyrost depozytów klientowskich (o 12,2 mld zł) stanowił blisko 60% wzrostu wolumenu po 3 miesiącach br.” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews