Kross prognozuje czterokrotny wzrost sprzedaży rowerów elektrycznych w 2022 r., podała spółka. Dane prezentowane przez spółkę pokazują, że wzrost sprzedaży rowerów elektrycznych będzie równie dynamiczny w 2023 r. Sprzedaż w tym segmencie rowerów Kross może być dwuipółkrotnie wyższa niż w 2022 r.

„W Kross już od kilku lat wiemy, że rowery elektryczne zawojują rynek. To kolejna rewolucja na rynku jednośladów. Polacy podążają za trendami obserwowanymi w krajach Europy zachodniej. Popularność e-bike’ów to szansa na dynamiczny rozwój polskiej elektromobilności. Przy historycznie wysokich cenach paliw Polacy dostrzegają zalety rowerów elektrycznych. W odróżnieniu do niskiej dostępności nowych samochodów, polski Kross tak zaplanował swoje procesy produkcyjne, by każdy z zainteresowanych klientów znalazł odpowiedni dla siebie model roweru elektrycznego” – powiedział odpowiedzialny za sprzedaż Jacek Bugaj z zarządu Kross, cytowany w komunikacie.

Coraz częściej e-rowery w wersji cargo wybierają także firmy dostawcze, kierując się zarówno względami logistycznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. Elektrycznym rowerem cargo można dojechać bardzo blisko miejsca docelowego, co przy dzisiejszych ograniczeniach komunikacyjnych w centrach miast jest szczególnie istotne. E-bike to także dobra propozycja dla wszystkich, którzy przykładają dużą wagę do troski o środowisko naturalne. Zeroemisyjny i przyjazny środowisku jednoślad ze wspomaganiem może się stać kluczowym środkiem transportu w niedalekiej przyszłości, zakończono.

Kross powstał w 1990 roku. W jego portfolio znajdują się rowery elektryczne, rekreacyjne oraz wyczynowe przeznaczone do kolarstwa górskiego, a także marka Le Grand, skupiająca rowery miejskie. Rowery powstają w fabryce znajdującej się w Przasnyszu nieopodal Warszawy.

Źródło: ISBnews