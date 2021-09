Kruk wraz ze spółkami zależnymi podpisał z konsorcjum banków aneks do umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego zwiększając jego wartość do 273 mln euro z 235 mln euro, podała spółka. Aneks przedłuża także dostępność kredytu o kolejne 12 miesięcy, tj. do lipca 2026 r.

W skład konsorcjum wchodzą: DNB Bank ASA, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski.

„W I połowie roku zainwestowaliśmy w portfele wierzytelności 644 mln zł, a nasz apetyt jest nadal duży i jesteśmy przekonani, że kolejne kwartały będą obfitować w szanse na nowe inwestycje. Cieszy więc nas zwiększenie dostępnego kredytu o ponad 170 mln zł, jak i wydłużenie jego dostępności do lipca 2026 roku. Mamy relatywnie bardzo niski poziom zadłużenia, a jednocześnie bardzo dobry dostęp do finansowania. Co najważniejsze – jesteśmy też operacyjnie i analitycznie gotowi do kolejnych inwestycji” – skomentował prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na 30 czerwca 2021 roku wyniosła 835 mln zł. Na koniec czerwca 2021 roku wskaźnik długu finansowego netto do EBITDA gotówkowej Kruka wynosi 1,4x, natomiast wskaźnik długu finansowego netto do kapitałów własnych 0,9x, podano także.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Źródło: ISBnews