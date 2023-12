InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie – spółka zależna Kruka – zawarł z BNP Paribas Personal Finance z siedzibą w Paryżu umowę dotyczącą nabycie przez InvestCapital portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o krótkim okresie przeterminowania o łącznej wartości nominalnej do ok. 120 mln euro (520 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 20 grudnia 2023 roku), podał Kruk.

Wierzytelności będą nabywane w formie pakietów przyszłych przepływów wierzytelności sprzedawanych przez bank co miesiąc przez okres dwóch lat, podano.

„Francja to jeden z największych krajów w Europie pod względem m.in. populacji, ale też wielkości NPL – przy prawie 66 mln mieszkańców tego kraju w bankach jest ponad 12 mld euro niepracujących wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. To czyni ten kraj jednym z bardziej atrakcyjnych rynków w Europie dla Kruka, ale chcemy to zweryfikować. Wyciągnęliśmy wnioski z dotychczasowych wejść na nowe rynki i chcemy sprawdzić potencjał Francji poprzez nabycie w pierwszej kolejności portfeli we współpracy z lokalnymi podmiotami” – skomentował CEO Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

„Jak zawsze myślimy długoterminowo i ważny jest dla nas zrównoważony międzynarodowy rozwój Kruka. Dzisiaj koncentrujemy się na kilku rynkach w tym rosnącym potencjale rynku włoskiego i hiszpańskiego. Jednocześnie teraz jest dobry moment na sprawdzenie potencjału nowego rynku przy początkowo ograniczonym zaangażowaniu kapitałowym i operacyjnym ze strony Kruka” – dodał prezes.

Podkreślił, że Kruk przeprowadził szereg prac i analiz rynku francuskiego i uważa, że najlepszym sposobem zbadania i poznania realiów danego rynku jest obecność na nim poprzez zakup portfela.

„Traktujemy ten etap jako kontynuację pracy rozpoznawczej i na razie nie będziemy budować organizacji, ani planować projektów M&A. Dopiero po potwierdzeniu atrakcyjności rynku zdecydujemy o dalszych krokach, a w okresie naszej pogłębionej analizy inwestycje we Francji będą prowadzone na niewielką skalę wobec wielkości Grupy. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że do wzrostu biznesu nie potrzebujemy nowego rynku, ale kupujemy właśnie opcję sprawdzenia kraju, który może być jednym z największych rynków dla Kruka za kilka lat” – wskazał Krupa.

W listopadzie członek zarządu (CFO) Kruka Michał Zasępa informował, że Grupa składa obecnie na jednym „dużym rynku europejskim” oferty na zakup portfela wierzytelności i nie wyklucza finalizacji zakupu jeszcze w tym roku. Celem jest wyrobienie sobie zdania na temat potencjału tego rynku dla Kruka, wyjaśnił CFO.

