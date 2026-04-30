Grupa Kruk szacuje, że poziom inwestycji w portfele wierzytelności wzrośnie do 2,5-2,8 mld zł w tym roku z 2,2 mld zł w 2025 roku, poinformowali przedstawiciele spółki. Kruk podtrzymał cel zakładający 15 mld zł inwestycji w portfele w horyzoncie strategii na lata 2025-2029.

„Nasz cel strategiczny to inwestycje w wysokości ok. 15 mld zł w okresie horyzontu strategii. Początek był wolniejszy – było to 2,2 mld zł, ale w tym roku to będzie wyższa kwota nakładów, jednak podchodzimy do tego spokojnie. Nie zmieniamy celu, który jest przed nami” – powiedział CEO Piotr Krupa.

„Spodziewamy się nakładów w przedziale 2,5-2,8 mld zł w tym roku. Dobry początek jest za nami. Jesteśmy zadowoleni z zysku w I kwartale i jesteśmy w drodze do realizacji naszego celu na cały rok. Podtrzymujemy swoje ambicje budżetowe po I kwartale i będziemy realizować swoje plany dbając o to, żeby spłaty były wyższe. Nie widzimy fundamentalnego problemu w portfelu, więc liczymy, że spłaty będą dobre i możemy potwierdzić, że marzec był lepszym miesiącem niż styczeń i luty i również kwiecień będzie dobry. Wiemy też, że prawdopodobnie w tym roku będziemy mieli dość niską efektywną stopę podatkową dzięki emisji obligacji w I kwartale” – dodał członek zarządu Michał Zasępa.

Krupa zapowiedział, że być może już w II kwartale br. spółka wróci do inwestycji na rynku hiszpańskim, a dobrze rozwijający się rynek włoski może w ciągu 2-3 lat wybić się na pozycję nr 1, jeśli chodzi o wielkość biznesu.

„Obecnie 60% naszego biznesu pochodzi już z rynków zagranicznych” – wskazał prezes.

Członek zarządu dodał, że spółka – zgodnie z planem – kontynuuje proces wyjścia z rynku Czech i Słowacji.

Inwestycje Kruka w portfele wyniosły w I kw. 2026 roku 513 mln zł, więcej o +124% r/r. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 971 mln zł, więcej o 5% r/r. Wskaźniki zadłużenia utrzymują się na podobnym poziomie – wskaźnik dług netto do EBITDA gotówkowej wyniósł 2,6x, a wskaźnik dług netto do kapitałów własnych 1,3x.

Kruk odnotował 262,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 251,63 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 384,48 mln zł wobec 393,42 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA gotówkowa sięgnął 656,21 mln zł i tym samym odnotował wzrost o 6% względem analogicznego okresu w 2025 roku. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 783,43 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 802,2 mln zł rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r..

