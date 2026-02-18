Kruk Investimenti, spółka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup od jednej z wiodących grup finansowych we Włoszech niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej 298 mln euro (1 256,01 mln zł) składających się z: portfela o łącznej wartość nominalnej w wysokości ok. 208 mln euro (876,68 mln zł) oraz portfela forward flow o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 90 mln euro (379,33 mln zł) zakwalifikowanych w 2026. Wierzytelności z tego portfela zostaną nabyte w transzach, od czerwca 2026 r. do grudnia 2026 r., podał Kruk.

„Na rynku włoskim inwestujemy od 11 lat stawiając mocno na rozwój lokalnego zespołu i efektywności naszych procesów. Dzisiejsza wiadomość potwierdza naszą wiodącą pozycję w tym kraju i jest mocnym rozpoczęciem nowego roku. Przetarg dotyczył zakupu jednorazowego portfela wierzytelności o wartości nominalnej około 208 mln euro oraz około 90 mln euro nominalnej wartości portfeli, które będą przez nas nabywane w transzach od czerwca do końca 2026 roku. W 2025 roku inwestycje we Włoszech wyniosły 770 mln zł. Znaczenie tego rynku w skali Grupy Kruk rośnie i jest zgodne ze strategię na lata 2025-2029” – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews