Grupa Kruk zainwestowała 513 mln zł (+124% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 1740 mln zł (+60% r/r) w I kw. 2026 r., podała spółka.

W I kwartale spłaty z portfeli nabytych przez Grupę wyniosły 971 mln zł, więcej o 5% r/r i o 3% mniej w porównaniu do spłat z IV kwartału 2025. Odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych wyniosły w I kwartale 2026 roku 34 mln zł, podano także.

„Spłaty zarówno w całym pierwszym kwartale, jak i w każdym z trzech miesięcy roku były wyższe od wyników z ubiegłego roku oraz bliskie celom operacyjnym. Większość spłat pochodziła z rynków zagranicznych, a spłaty w Polsce odpowiadały za 40% spłat ogółem. Widzę efekty pracy zespołów operacyjnych, choć jeszcze nie osiągnęliśmy oczekiwanych rezultatów w Hiszpanii i Francji. Jesteśmy w trakcie dużej transformacji, nie tylko cyfrowej i widzę dobry kierunek podejmowanych inicjatyw. W całym kwartale na wszystkich rynkach, spłaty były wyższe o 4% od naszych księgowych założeń na ten okres” – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Większość inwestycji z minionego kwartału dotyczyło zakupu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych.

„Bardzo dobrze zaczęliśmy ten rok od inwestycji na każdym z naszych rynków. Największy udział odnotowały Włochy z 67% wszystkich inwestycji Grupy. Inwestowaliśmy również w Hiszpanii, choć nakłady na portfele na tym rynku były najniższe w Grupie. Inwestycje w Polsce i na każdym z rynków są zgodne z przyjętymi założeniami” – dodał Krupa.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 roku.

