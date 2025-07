Grupa Kruk zainwestowała 577 mln zł (+2% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2 581 mln zł (-28% r/r) w II kw. 2025 r., podała spółka. Kruk podtrzymuje plan zainwestowania łącznie 2,5 mld zł w br.

„II kwartał pod kątem podaży i naszych inwestycji przebiegał zgodnie z planem. Większość inwestycji, tj. 60% zrealizowaliśmy w Polsce, a na rynkach zagranicznych najaktywniejsi byliśmy we Włoszech. Przed nami intensywna druga połowa roku, kiedy zazwyczaj realizujemy najwięcej transakcji. Rynek jest stabilny i podtrzymujemy nasze ambicje zainwestowania łącznie około 2,5 mld zł” – powiedział CEO Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w II kw. br. 987 mln zł (+12% r/r, +7% kw/kw).

„To był pracowity i dobry kwartał, w którym mocno zbliżyliśmy się do 1 mld zł spłat. Na każdym z naszych głównych rynków odnotowaliśmy wzrost spłat rok do roku, a spłaty łącznie były wyższe o 8% od naszych księgowych założeń na ten okres. Intensywnie pracujemy nad poprawą efektywności, szczególnie w Hiszpanii w obszarze procesów sądowych. Jeszcze za wcześnie na szerszą ocenę podjętych działań i zmian w systemie sądowym. Monitorujemy sytuację i z każdym kolejnym miesiącem będziemy wiedzieć więcej. Bardzo dobrze oceniam spłaty w Polsce, Rumunii, a także we Włoszech. Dodatkowo w drugim kwartale sfinalizowaliśmy i uwzględniliśmy w spłatach sprzedaż części portfela wierzytelności w Czechach i Słowacji, co stanowi etap zapowiadanego wcześniej procesu wychodzenia z tych rynków. Patrząc na spłaty bez transakcji sprzedaży wierzytelności wzrost w II kwartale wyniósłby 9% r/r” – dodał CEO.

Łącznie w całym I półroczu br. Grupa Kruk zainwestowała 805 mln zł (-5% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 3 670 mln zł (-37% r/r).

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews