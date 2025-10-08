Grupa Kruk zainwestowała 622 mln zł (-16% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2 767 mln zł (-18% r/r) w II kw. 2025 r., podała spółka. Kruk podtrzymuje plan zainwestowania jeszcze ok. 1 mld zł w br.

„Bardzo dobrze wykorzystaliśmy szanse, jakie rynek nakreślił nam w ostatnich miesiącach. We Włoszech zrealizowaliśmy najwyższe nakłady, choć inwestowaliśmy na każdym z naszych kluczowych rynków. Rynki zagraniczne odpowiadały w III kwartale za 92% inwestycji Kruka. Do końca grudnia 2025 zgodnie z planem chcemy zainwestować jeszcze około 1 mld zł – to ambitny, ale i realny plan – a IV kwartał jest najbardziej intensywnym okresem inwestycyjnym w naszej branży” – powiedział CEO Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w III kw. br. 1 011 mln zł (+17% r/r, +3% kw/kw). Odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych wyniosły w III kwartale 2025 roku 64 mln zł, tj. 7% więcej od założeń księgowych.

„Ponad miliard zł wpłat kwartalnie to historycznie najlepszy wynik Kruka. Tak dobry rezultat udało się osiągnąć pomimo wakacyjnej sezonowości, przede wszystkim sierpnia w Hiszpanii, której efekt zakładaliśmy w naszych planach. Jednocześnie zaksięgowaliśmy dużą wpłatę przynależną nam w związku z nabyciem portfela korporacyjnego we Włoszech, która zwiększyła wartość spłat w III kwartale o kilka milionów euro. Jestem zadowolony z poziomu spłat, szczególnie w Polsce, jak i w Rumunii. Dobrze wygląda pod tym względem rynek włoski, a co do Hiszpanii to opublikowane dane operacyjne mogę określić jako stabilne. Kluczową rolę odgrywa dla nas trwająca transformacja zarówno procesowa jak i technologiczna” – dodał CEO.

Łącznie w 9 miesiącach br. Grupa Kruk zainwestowała 1 427 mln zł (-13% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 6 437 mln zł (-30% r/r). Spłaty od stycznia do września 2025 wyniosły łącznie 2 921 mln zł, więcej o 12% r/r.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews