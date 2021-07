Krzysztof Mamiński, nowy przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), nadal będzie prezesem PKP SA. Jako priorytet na nowym stanowisku wskazał podniesienie roli kolei w kontekście globalnych wyzwań.

„Dzisiejszy wybór nie kończy mojej działalności jako prezesa PKP” – powiedział Mamiński dziennikarzom.

„Pierwszym zadaniem [jako szefa UIC] jest kontynuacja uzmysławiania, że kolej jest rodzajem transportu najmniej emisyjnym, najbardziej bezpiecznym, czyli wypełniającym wyzwania o znaczeniu globalnym” – dodał.

„Druga [sprawa] to interoperacyjność, by granice państw nie stanowiły granicy przemieszczania się kolei. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo, cyfryzacja, sprawa ułatwiania dostępu do kolei pasażerom” – wymienił priorytety.

Zgromadzenie ogólne Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) wybrało dziś Krzysztofa Mamińskiego, obecnego prezesa PKP SA na szefa Związku.

Krzysztof Mamiński pracę na kolei rozpoczął w 1980 r., w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej „Solidarności”, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. Od 2001 do 2012 roku był prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, a od 2002 do 2012 spółki zależnej PKP – Natura Tour. W latach 2012-2013 był pełnomocnikiem zarządu PKP S.A. ds. dialogu społecznego w Grupie PKP, a przez następne trzy lata – prezesem przedsiębiorstwa z Grupy PKP CS Szkolenie i Doradztwo. Następnie od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Przewozów Regionalnych. W marcu 2017 r. objął stanowisko prezesa zarządu PKP S.A.

UIC, Międzynarodowy Związek Kolei to organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym i reprezentująca je na arenie międzynarodowej. Organizację utworzono w 1922, zaś jej siedziba znajduje się w Paryżu.

Źródło: ISBnews