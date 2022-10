Walne zgromadzenie PKP Intercity powołało Krzysztofa Świerczka na członka zarządu. Będzie odpowiedzialny za inwestycje infrastrukturalne oraz ich utrzymanie, podał przewoźnik.

„PKP Intercity S.A. realizuje największą w swojej historii strategię rozwojową pn. 'PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji’, w ramach której poza inwestycjami taborowymi przewoźnik przewidział szeroki zakres inwestycji infrastrukturalnych w rozbudowę i modernizację dotychczasowych zapleczy technicznych oraz powstanie nowych. Do 2030 roku spółka zainwestuje 2,6 mld zł w nowoczesne, przyjazne środowisku stacje postojowe. Rozwój infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów – w perspektywie 2030 roku będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. Po realizacji programu inwestycyjnego PKP Intercity będzie dysponować 52 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi na terenie całej Polski, co przyczyni się do podniesienia standardu obsługi taboru i optymalizacji przygotowania pociągów do tras. Krzysztof Świerczek będzie odpowiedzialny za inwestycje infrastrukturalne oraz ich utrzymanie” – czytamy w komunikacie.

Świerczek jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, spółek skarbu państwa i spółek komunalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, w tym zarządzania nieruchomościami, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych. Od 2021 roku odpowiadał w PKP IC za nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi spółki zlokalizowanymi na południu Polski, podano także.

Prezesem PKP Intercity pozostaje Marek Chraniuk. W zarządzie pozostają również: Tomasz Gontarz, Jarosław Oniszczuk oraz Artur Resmer, przypomniano.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

Źródło: ISBnews