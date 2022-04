Kyndryl, który w Polsce rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2021 r. na bazie działu Usług Technologicznych IBM, chce rozwijać w narzędzia open source dla automatyzacji infrastruktury IT, poprawę bezpieczeństwa usług IT oraz zaawansowane prace nad rozwiązaniami chmurowymi czy sztucznej inteligencji, poinformował dyrektor generalny na Polskę i kraje bałtyckie Paweł Raczyński.

„Kyndryl zatrudnia w regionie już ponad 11 000 specjalistów, a samej Polsce 5 tys. ekspertów. Mamy plany na zwiększania zatrudnienia w tym roku. Chcemy rozwijać w Polsce narzędzia open source dla automatyzacji infrastruktury IT, poprawę bezpieczeństwa usług IT oraz zaawansowane prace nad rozwiązaniami chmurowymi czy sztucznej inteligencji” – powiedział Raczyński podczas konferencji prasowej.

Intensywne pół roku działalności marki na rynku przyniosło pierwsze strategiczne umowy i pozwoliło firmie zaangażować się w technologiczny rozwój zarówno krajowego sektora MŚP, jak i dużych, globalnych przedsiębiorstw w Polsce, takich jak Swiss Krono.

„Szacunki mówią o 5% wzrostu rynku IT w Polsce CAGR w okresie 2022-2026. Wzrost IT będą napędzać sektor finansowy, publiczny i firmy produkcyjne. Mamy plany wzrostowe, chcemy cały czas rosnąć i to więcej niż rynek. Chcemy rozwijać współpracę z wieloma branżami, firmami międzynarodowymi, ale też polskimi. Będziemy aktywni na rynku zamówień publicznych” – wskazał dyrektor generalny.

Zaznaczył, że Kyndryl globalnie pozycjonuje się jako „technologiczny agnostyk” współpracujący ze wszystkimi dostawcami IT i systemami operacyjnymi. Efektem tego podejścia jest rozwój usług w kierunku wykorzystania technologii open source, także na polskim rynku.

Kyndryl to organizacja dostarczająca strategiczne usługi obejmujące pełen zakres zarządzania projektami informatycznymi. Projekty dla klientów w Polsce realizują lokalne zespoły. Kyndryl rozpoczął działalność operacyjną jako największy na świecie niezależny dostawca usług infrastruktury IT w 2021 roku. Globalna baza klientów firmy obejmuje 75 firm z listy Fortune 100. Kyndryl zatrudnia około 90 000 wykwalifikowanych profesjonalistów wspierając ponad 4000 klientów w 60 krajach na całym świecie. Polski oddział marki jest częścią regionu Europy Środkowo Wschodniej i basenu Morza Śródziemnego.

Źródło: ISBnews