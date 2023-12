Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej to ceniona baza danych, z której korzysta coraz więcej Polaków. Wiele podmiotów decyduje się tutaj na weryfikację kontrahenta, np. przed zawarciem umowy.

Duże firmy praktycznie zawsze korzystają ze sprawdzenia swojego przyszłego klienta, po to, by uniknąć kłopotów. Jest to wpisane w procedury. Natomiast wśród małych i średnich przedsiębiorców ciągle jeszcze niestety mamy do czynienia z przeświadczeniem, że sprawdzać to jest wręcz nieelegancko, bo ten, którego sprawdzaliśmy się o tym dowie i to nie wygląda najlepiej. Ale to błąd w myśleniu, bo my jako przedsiębiorca musimy myśleć o swojej płynności finansowej

mówi Adam Łącki, Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA