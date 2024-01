Łączna wartość transakcji przechodząca przez konta mPay w 2023 roku wyniosła 59 mln zł wobec 41,7 mln zł w roku 2022, co oznacza wzrost o 141% r/r w tym obszarze, podała spółka. mPay zanotował również wzrost ilości przetworzonych transakcji z ponad 7,5 mln w 2022 roku do ponad 9,1 mln w 2023 roku. Oznacza to dynamikę wzrostu o ponad 121% oraz obrazuje, że średnia wartość transakcji znacząco wzrosła w stosunku do roku ubiegłego.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacja mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu. Od 2007 r. mPay jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Inwestorem strategicznym mPay od 2013 r. jest Grupa Lew. mPay jest notowany na rynku NewConnect od 2011 r.

Źródło: ISBnews