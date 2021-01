Lantmännen Unibake rozpoczął kompleksowy plan inwestycyjny o wartości ok. 40 mln euro, który przyczyni się do szybszego rozwoju firmy na rynkach europejskich, w tym w segmencie handlu detalicznego, podała spółka. Inwestycja obejmuje instalację nowej, szybkiej linii do produkcji wysokiej jakości pieczywa do hamburgerów i hot-dogów, montaż urządzeń do pakowania pieczywa na rynek detaliczny, a także znaczącą rozbudowę piekarni i powierzchni magazynowej w Nowej Soli.

Rozbudowa piekarni ruszy jeszcze w styczniu tego roku, a rozpoczęcie produkcji pieczywa na nowej linii planowane jest na II kwartał 2022 roku, podano.

„Jestem dumny, mogąc ogłosić naszą znaczącą inwestycję w dalszy rozwój Unibake. Jesteśmy mocno zaangażowani we wspieranie naszych klientów i ich ambitnych planów wzrostu, co – wraz z dotychczasowymi sukcesami na rynku polskim i europejskim – stworzyło silny fundament do podjęcia decyzji o nowej inwestycji. To także dowód na to, że Unibake potrafi konsekwentnie realizować strategię wzrostu pomimo trudnego klimatu biznesowego, z jakim mamy obecnie do czynienia” – powiedział globalny dyrektor komercyjny Lantmännen Unibake Jan Hertz, cytowany w komunikacie.

„Zakład w Nowej Soli to już dziś nasza największa i najnowocześniejsza piekarnia, wytwarzająca szeroką gamę pieczywa dla fast food, w różnych odmianach i rozmiarach. Jego rozbudowa jest naszą odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na tego typu pieczywo. Inwestycja zwiększy nasze moce produkcyjne, pozwoli nam jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby klientów w sektorze gastronomicznym, a dodatkowo – rozpocząć ekspansję na rynku detalicznym” – dodał dyrektor zarządzający regionu Polski i Węgier Lantmännen Unibake Jacek Górecki.

Nowa inwestycja Lantmännen Unibake przyczyni się też do rozwoju Nowej Soli i całego regionu, poprzez możliwość powstania nowych miejsc pracy. W tej chwili piekarnia w Nowej Soli zatrudnia ponad 150 pracowników, jej rozbudowa stworzy kolejnych 30-40 miejsc pracy. Zakład w Nowej Soli zaopatruje się w większość surowców na polskim rynku, dlatego inwestycja przełoży się też na szereg nowych pośrednich miejsc pracy u dostawców i kontrahentów, wskazano w materiale.

W Polsce Lantmännen Unibake jest obecny od początku lat dziewięćdziesiątych. Obecnie produkcja odbywa się w dwóch zakładach – w Nowej Soli i Stanisławowie Pierwszym w gminie Nieporęt koło Warszawy. Spółka oferuje szeroki wybór różnorodnych wyrobów piekarskich, w tym pieczywo dla gastronomii. Lantmännen Unibake Polska zatrudnia ponad 450 osób.

Źródło: ISBnews