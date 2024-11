Polski insurtech Laven z międzynarodowym ubezpieczycielem Squarelife zaoferują klientom flagowy produkt Laven, czyli komplementarne ubezpieczenia zdrowotne, podała spółka. Współpraca rozpocznie się od Polski, natomiast w planach jest wejście na rynki zagraniczne, na których już dziś obecny jest Squarelife.

„Ogromną przewagą rynkową Squarelife jest zaawansowanie technologiczne, które umożliwia szybkie i efektywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Dodatkowo istniejąca międzynarodowa pozycja tego ubezpieczyciela daje nam ogromne możliwości do rozszerzenia dostępności komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych na inne europejskie rynki. Te dwie cechy sprawiają, że Squarelife jest dla nas idealnym partnerem” – powiedział prezes Laven Piotr Karda, cytowany w komunikacie.

Squarelife, obecny do tej pory na polskim rynku w obszarze ubezpieczeń życiowych, specjalnie na potrzeby współpracy z Laven dokonał formalnej notyfikacji w Komisji Nadzoru Finansowego umożliwiającej oferowanie również ubezpieczeń zdrowotnych.

Obecnie portfolio Squarelife obejmuje ponad 100 produktów ubezpieczeniowych, które oferuje we współpracy z ponad 30 niezależnymi partnerami w 16 europejskich krajach. Ubezpieczyciel jest częścią grupy Lifeware, która zarządza aktywami o wartości ponad 50 mld USD i ponad 1 milionem polis ubezpieczeniowych.

Squarelife to międzynarodowa firma ubezpieczeniowa o technologicznym rodowodzie. Jest częścią renomowanej szwajcarskiej grupy ubezpieczeniowej Lifeware.

Laven SA to polski insurtech oferujący unikatowe na polskim rynku komplementarne ubezpieczenia zdrowotne. Zapewniają one ubezpieczonym dostęp do ponad 100 nowoczesnych technologii medycznych, które nie są objęte refundacją NFZ. Polisy Laven umożliwiają finansowanie zabiegów i leczenia do 4 mln zł.

Źródło: ISBnews