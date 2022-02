Lawrence David, spółka zależna Wieltonu, otrzymała od Amazon UK Services potwierdzenie zamówień na dostawę do końca 2022 r. kilkuset naczep typu furgon na rynek brytyjski za szacunkowo ok. 22,2 mln GBP netto, tj. ok. 120 mln zł netto, podał Wielton.

„Złożone obecnie zamówienia istotnie różnią się od tych składanych dotychczas i stanowią obecnie zlecenie o największym jednostkowym wolumenie dla Grupy Wielton. Wszystkie podwozia wykorzystywane przez Lawrence David do produkcji są produkowane w Polsce w ramach wewnętrznej kooperacji w Grupie Wielton, w związku z czym zamówienie ma charakter grupowy i wpłynie na wyniki finansowe grupy jak też samego emitenta” – czytamy w raporcie.

Ostateczna wartość zamówień jest uzależniona od zmian kosztów komponentów i pracy, zastrzeżono.

Zamówienia zostały złożone w ramach umowy ramowej zawartej w 2018 roku na czas nieokreślony. Bieżąca współpraca stron odbywa się na podstawie pojedynczo składanych zamówień. Zamówienia zgodnie z umową ramową mogą być modyfikowane lub anulowane nie później niż do 90 dni przed terminem wysyłki zamówienia lub w przypadku określonych naruszeń po stronie dostawcy, wyjaśniono także.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,82 mld zł w 2020 r.

