Legimi otrzymało finalną wersję raportu z audytu systemu informatycznego wykonanego przez firmę EY, przeprowadzonego w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania mechanizmu naliczania wynagrodzenia, podała spółka. Zalecenia poaudytowe pozostają bez istotnego wpływu na kwoty rozliczeniowe z wydawcami, a przez to koszty funkcjonowania spółki, podkreślono.

„Najważniejsze zalecenia poaudytowe zostały wdrożone i pozostają bez istotnego wpływu na kwoty rozliczeniowe z wydawcami, a przez to koszty funkcjonowania spółki” – czytamy w komunikacie.

30 października 2024 r. Legimi zobowiązało się do przeprowadzenia audytu systemu informatycznego w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania mechanizmu naliczania wynagrodzenia z udziałem niezależnego podmiotu oraz do poinformowania o wynikach tego audytu całego środowiska wydawniczego.

„W toku działań audytowych zespół wyłoniony przez audytora poddał analizie różnorodne aspekty funkcjonowania systemu Legimi, aby zweryfikować zarówno pewne kwestie techniczne, jak i związane z rozliczeniami z dostawcami treści. Wychwycenie wyżej wskazanych przypadków brzegowych oraz zastosowanie przez Legimi zaleceń poaudytowych nie miało istotnego wpływu na wysokość wynagrodzenia dla dostawców treści, a jakiekolwiek wątpliwości (dotyczące przypadków wychwyconych w testach) Legimi rozstrzygała zawsze na ich korzyść, akceptując je jako zdarzenia, które powinny znaleźć swoje pozytywne przełożenie na wynagrodzenie dostawców treści. System zaprojektowano, by dane o transakcjach przetwarzał w sposób dokładny i odzwierciedlający faktyczne czytelnictwo, a następnie by dane pozwalały wyliczyć wynagrodzenie dla poszczególnych dostawców treści zgodnie z zawartymi z nimi umowami”- czytamy w uwagach końcowych „Podsumowania działań audytowych związanych z systemem informatycznym Legimi”.

„Legimi pozyskała istotną wiedzę, którą zamierza wykorzystać w celu podwyższenia poziomu zabezpieczeń i rozliczalności systemu Legimi. Sugestie i rekomendacje zostaną uwzględnione w najbliższych miesiącach podczas kolejnych prac technologicznych oraz będą uwzględnione w planach rozwoju systemu. O gotowości Legimi do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem świadczy fakt, że w toku audytu w trybie pilnym podejmowano działania, by wdrożyć wskazywane przez audytora postulaty. Pokazuje to wysoki poziom merytoryczny personelu działu IT Legimi oraz jego zaangażowanie w doskonalenie systemu. Legimi ma nadzieję, że niniejsze podsumowanie pozwala zaspokoić zainteresowanie osób oczekujących prezentacji wyników audytu. Przygotowując to podsumowanie, staraliśmy się w sposób możliwie precyzyjny i przystępny przedstawić przebieg audytu oraz poczynione ustalenia i rekomendacje. Mamy nadzieję, że niniejsze podsumowanie pozwala zaspokoić zainteresowanie osób oczekujących prezentacji wyników audytu” – czytamy także.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2021 r.

Źródło: ISBnews