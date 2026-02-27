Jakość bilansowania portfeli handlowych przez Podmioty Odpowiedzialne za Bilansowanie (POB) w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest niewystarczająca, wynika z pierwszego raportu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) dotyczącego jakości handlowego bilansowania energii. Według szacunków, lepsze bilansowanie mogłoby przynieść w skali kraju ok. 750 mln zł oszczędności rocznie.

W wyniku wprowadzenia w czerwcu 2024 r. reformy rynku bilansującego (RB) istotnie poprawiły się zachęty do bilansowania. Pomimo tego część uczestników nadal systematycznie pozostaje niezbilansowana. Powtarzające się duże niezbilansowanie utrudnia planowanie pracy i prowadzenie ruchu systemu. Okresowo wartości niezbilansowania są tak duże, że wyczerpują rezerwy mocy nie tylko w Polsce, ale także w krajach sąsiadujących, dostępne w ramach europejskiej platformy PICASSO. Aktywowane są wtedy ostatnie dostępne, a więc najdroższe, oferty ze stosu cenowego. W efekcie ceny niezbilansowania osiągają poziom nawet dziesiątków tysięcy złotych za MWh, podczas gdy ceny na rynku hurtowym w tym samym czasie pozostają wielokrotnie niższe, podkreślono w materiale.

„Powtarzalne wysokie wartości niezbilansowania POB zwiększają nieprzewidywalność pracy systemu elektroenergetycznego oraz powodują częstsze wyczerpywanie krajowych rezerw mocy, zwiększając ryzyko wysokich cen niezbilansowania. Utrzymywanie dotychczasowego stanu, czyli braku lub niewielkiej aktywności działań POB zmierzających do zbilansowania portfeli zakupowo-sprzedażowych, naraża POB na duże ryzyko finansowe oraz zagraża bezpieczeństwu pracy krajowego systemu elektroenergetycznego” – czytamy w komunikacie.

W ocenie PSE lepsze i bardziej aktywne bilansowanie portfeli handlowych POB może istotnie ograniczyć koszty energii dla obsługiwanych przez nie odbiorców.

„Symulacje za rok 2025 wskazują na potencjalne oszczędności w skali kraju wynoszące ok. 750 mln zł” – czytamy dalej.

Jak ocenia PSE, niezbędne jest jak najszybsze wzmocnienie zachęt do bilansowania wzorem praktyk stosowanych w innych europejskich krajach. Wycena niezbilansowania jest kluczowym narzędziem stabilizacji systemu elektroenergetycznego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

