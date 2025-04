Leszek Stankiewicz został powołany na stanowisko prezesa zarządu YIT Development – polskiej spółki grupy YIT, podała firma.

„Z radością witam Leszka Stankiewicza, który dołącza do naszej organizacji, by wzmocnić realizację strategii wzrostu YIT w Polsce. Jego bogate doświadczenie z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju naszej firmy, realizacji ambitnych projektów oraz budowania wartości YIT na tym ważnym rynku. Polska pozostaje dla nas kluczowym obszarem działalności – rynkiem, który chcemy rozwijać z sukcesem, umacniając silną pozycję oraz rozpoznawalność fińskiej marki w tej części Europy. Z optymizmem patrzę na naszą przyszłą współpracę i jestem przekonany, że wspólnie wiele osiągniemy” – powiedział senior vice president YIT CEE Tom Sandvik, cytowany w komunikacie.

Stankiewicz ma 25-letnie doświadczenie na najwyższych stanowiskach menedżerskich, które budował jako dyrektor finansowy, a potem członek zarządów firm notowanych na GPW. Od 15 lat działa w branży nieruchomości i budownictwa. Ostatnio, jako wiceprezes i dyrektor finansowy, związany był z Grupą Dom Development, wymieniono.

W nowej roli, którą w ramach struktury YIT Leszek Stankiewicz obejmie 9 kwietnia, będzie jedynym Polakiem w zarządzie YIT Development Sp. z o.o. Pozostałymi członkami zarządu są Finowie: Tom Sandvik, Pekka Kiuruslmi oraz Venla Laakkonen.

YIT projektuje i buduje mieszkania, lokale biurowe i całe przestrzenie miejskie. Poza Finlandią, deweloper jest obecny również w Szwecji, Estonii, Czechach, na Litwie, Łotwie oraz Słowacji, a w Polsce działa w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

Źródło: ISBnews