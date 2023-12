LG Energy Solution (KRX: 373220), wiodący producent zaawansowanych baterii litowo-jonowych, oraz Impact Clean Power Technology (ICPT), czołowy dostawca systemów akumulatorów o dużej mocy do transportu publicznego, ogłosili podpisanie umowy na dostawy baterii litowo-jonowych NCM.

W ciągu kolejnych trzech lat LG Energy Solution dostarczy około 200 000 jednostek modułów baterii wyprodukowanych w swoim zakładzie pod Wrocławiem do GigafactoryX w Pruszkowie, gdzie zostaną zmontowane w paczki baterii i systemy. Dostarczone baterie wesprą produkcję niemal 3 000 dużych elektrycznych pojazdów komercyjnych.

Cały proces, począwszy od produkcji baterii, aż do produkcji elektrycznych autobusów, będzie odbywał się w Polsce, co stanowi ważny krok milowy dla obu firm w dalszym rozwoju zrównoważonych napędów elektrycznych w wymagającym sektorze pojazdów komercyjnych oraz przyczynia się do stworzenia nowego łańcucha dostaw dla europejskiego systemu publicznego transportu elektrycznego. Partnerstwo to również wyraźny sygnał, że obie firmy dążą do przyspieszenia elektryfikacji Europy.

Umowa stanowi też ważny kamień milowy dla obu firm w ugruntowaniu technologicznego przywództwa w bardzo wymagającej branży pojazdów komercyjnych. Baterie – do takich pojazdów jak autobusy elektryczne – muszą wytrzymać znacznie większy przepływ energii, nawet 11 razy większy niż w przypadku samochodów osobowych, dlatego LG Energy Solution zastosuje do swoich baterii chemię NCM, aby zwiększyć ich żywotność i zasięg jazdy.

– Nasze partnerstwo z ICPT, zaufanym dostawcą systemów akumulatorów do transportu publicznego, daje nam możliwość wprowadzenia unikalnej technologii baterii na szybko rozwijający się europejski rynek pojazdów komercyjnych – mówi Seungtaek Hong, kierownik Departamentu Marketingu Zaawansowanych Baterii Samochodowych w LG Energy Solution. – Wykorzystując nasz podwrocławski zakład, który jest największą fabryką produkującą baterie EV w Europie, zobowiązujemy się do ustanowienia solidnego łańcucha dostaw w Europie i przyspieszenia przejścia Starego Kontynentu na zrównoważoną mobilność – dodaje.

LG Energy Solution Wrocław to największy producent baterii litowo-jonowych w Europie dla branży motoryzacyjnej. Położony w Biskupicach Podgórnych (gmina Kobierzyce), obecna pojemność zakładu wynosi 70 GWh, a zajmuje on obszar około 100 hektarów. Zakład produkuje wszystkie komponenty baterii, aż po produkt gotowy do montażu w samochodzie. LG Energy Solution Wrocław przyczynia się do umacniania pozycji Polski jako lidera branży EV w Europie.

– Partnerstwo z LG Energy Solution wzmocni naszą wiodącą ofertę baterii na rynku autobusów – mówi Bartek Kras, wiceprezes Impact. – Razem jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom niezrównane rozwiązania, specjalnie dostosowane do wymagających warunków tego rynku. Biorąc pod uwagę silny wzrost popytu na całym świecie, jest to istotny plus na rynku. Możemy w ten sposób zaoferować zarówno naszym obecnym, jak i nowym klientom najwyższą jakość i pewne dostawy– podsumowuje.

Źródło: Spółka