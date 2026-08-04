Rynek płatnej telewizji w Polsce pozostaje pod silną presją, a do 2031 r. liczba abonentów może zmniejszyć się o ponad 1,5 mln. Jednocześnie serwisy streamingowe osiągnęły poziom dojrzałości i korzysta z nich już ponad 60% gospodarstw domowych, zaś przeciętna rodzina posiada 2,5 subskrypcji, wynika z raportu PMR Market Experts by Hume’s.

Zgodnie z raportem PMR Market Experts by Hume’s „Rynek płatnej telewizji i usług VOD w Polsce”, coraz wyraźniej zmienia się także sposób korzystania z usług VOD, a użytkownicy migrują między platformami, aktywując subskrypcje wtedy, gdy pojawia się interesujący ich kontent. Obecnie średnio jedno gospodarstwo domowe posiada 2,5 aktywnej subskrypcji SVOD, wybierając różne serwisy w zależności od dostępnych filmów, seriali, transmisji sportowych czy programów dokumentalnych.

„Jak wynika z naszych badań, obecnie już 46% gospodarstw domowych w Polsce nie korzysta z płatnej telewizji. Co istotne, nie wszystkie z nich zastępują ją darmową telewizją naziemną, a coraz więcej funkcjonuje wyłącznie w oparciu o internetowe serwisy wideo lub całkowicie rezygnuje z tradycyjnej telewizji. Spadki na rynku będą częściowo ograniczane przez rozwój infrastruktury światłowodowej oraz rosnącą popularność ofert pakietowych łączących internet i telewizję. Mimo to nasze prognozy wskazują, że do 2031 r. liczba abonentów płatnej telewizji zmniejszy się o ponad 1,5 mln” – powiedziała ICT Market Analyst w PMR Market Experts/Hume’s Institute Jagoda Sitek, cytowana w komunikacie.

„Z naszego badania wynika, że 22% gospodarstw domowych wykupuje subskrypcję tylko wtedy, gdy na platformie pojawia się interesująca premiera, zamiast utrzymywać ją przez cały rok. Nadal chętnie współdzielimy konta z rodziną lub znajomymi” – dodała.

Według raportu polski rynek płatnej telewizji od kilku lat znajduje się w fazie stopniowego spadku. Wysokie nasycenie usługami, zmieniające się nawyki konsumentów oraz rosnąca konkurencja ze strony platform streamingowych powodują, że coraz więcej gospodarstw domowych rezygnuje z tradycyjnych abonamentów. Dodatkowym wyzwaniem pozostaje naziemna telewizja cyfrowa w standardzie DVB-T2, czyli bezpłatny standard nadawania stacji telewizyjnych, który umożliwia dostęp do większej liczby kanałów bez konieczności opłacania abonamentu. Dla części gospodarstw stanowi ona wystarczającą alternatywę wobec płatnej telewizji.

Największym beneficjentem zmian pozostają serwisy SVOD (Subscription Video on Demand), czyli platformy oferujące dostęp do filmów, seriali i programów w modelu abonamentowym. Jak wskazują eksperci, głównymi powodami rezygnacji z płatnej telewizji są takie czynniki jak: ograniczanie miesięcznych wydatków, niedopasowana oferta programowa oraz rosnąca popularność platform streamingowych. To właśnie one coraz skuteczniej konkurują o czas odbiorców, oferując bogate biblioteki treści, produkcje własne oraz – coraz częściej – również materiały znane z tradycyjnych kanałów telewizyjnych, czytamy dalej w materiale.

Widoczne jest także zacieranie granic pomiędzy rynkiem telekomunikacyjnym i streamingowym. Już 47% abonentów płatnej telewizji wykupiło dostęp do serwisu SVOD w ramach swojej oferty telewizyjnej, co pokazuje rosnącą rolę pakietów łączących różne usługi cyfrowe.

Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk na rynku VOD staje się ograniczona lojalność użytkowników wobec pojedynczych platform. Z analiz wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat ponad 20% subskrybentów zmieniło wykorzystywaną platformę VOD, migrując pomiędzy konkurencyjnymi serwisami. Najważniejszym impulsem do zmiany okazują się atrakcyjne promocje i niższa cena abonamentu, które wyprzedzają nawet ofertę filmów i seriali. Co istotne, rezygnacja z subskrypcji coraz rzadziej oznacza definitywne odejście klienta. Aż 58% użytkowników ponownie wykupiło abonament serwisu, z którego wcześniej zrezygnowało.

„Polski rynek VOD coraz bardziej przypomina rynek 'krążących subskrybentów’. Użytkownicy nie przywiązują się do jednej platformy, lecz elastycznie zarządzają swoimi subskrypcjami, dostosowując je do aktualnej oferty treści i promocji. Dla dostawców oznacza to, że równie ważne jak pozyskanie klienta staje się jego skuteczne odzyskiwanie poprzez odpowiednią strategię cenową, premiery nowych produkcji oraz atrakcyjne pakiety usług” – skomentowała analityk PMR Market Experts/Hume’s Institute.

Według prognoz PMR Market Experts by Hume’s liczba gospodarstw korzystających z serwisów VOD, ale nieposiadających płatnej telewizji, będzie systematycznie rosła. Jednocześnie penetracja usług SVOD pozostanie wyższa niż penetracja płatnej telewizji, co potwierdza trwałą zmianę sposobu konsumpcji treści wideo przez Polaków.

„W kolejnych latach wartość rynku VOD będzie nadal rosła przede wszystkim dzięki rozwojowi płatnych platform subskrypcyjnych. Wzrost ten będą wspierać zarówno podwyżki cen subskrypcji, jak i zmiany modeli biznesowych operatorów – ograniczanie współdzielenia kont czy rozwój tańszych pakietów z reklamami. Sprzedaż VOD przez operatorów telekomunikacyjnych jest już trwałym elementem rynku i w kolejnych latach będzie stopniowo zyskiwać na znaczeniu. Operatorzy będą coraz szerzej wykorzystywać serwisy streamingowe jako element pakietów usług internetowych i telewizyjnych, wspierający sprzedaż oraz utrzymanie klientów, zwłaszcza telewizyjnych” – czytamy w raporcie.

Źródło: ISBnews