Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wzrosła w II kw. br. o 16% w ujęciu rocznym i o 3% w ujęciu kwartalnym, wynika z raportu przygotowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP). Spadła za to liczba osób aktywnie korzystających z bankowości internetowej – o 3% kw/kw. Liczba klientów indywidualnych z dostępem do bankowości internetowej w II kw. 2025 r. sięgnęła blisko 45 mln

„Liczba klientów logujących się co najmniej raz na kwartał do bankowości elektronicznej – zarówno internetowej, jak i mobilnej – utrzymuje trend wzrostowy. W II kw. 2025 r. liczba takich użytkowników wyniosła blisko 30,5 mln, co oznacza wzrost o prawie 1% w porównaniu do poprzedniego kw. oraz o ponad 5% względem analogicznego okresu rok wcześniej. Z najnowszych danych wynika jednak, że liczba klientów banków aktywnie korzystających z bankowości internetowej spadła o 3% do 23 mln. W tym samym okresie liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do bankowości internetowej nieznacznie wzrosła i osiągnęła poziom blisko 45 mln” – czytamy w komunikacie towarzyszącym raportowi NetB@ank.

Przybyło także klientów „mobile only”, czyli korzystających wyłącznie z aplikacji mobilnej i logujących się do niej co najmniej raz w miesiącu. Ich liczba, w ujęciu kwartalnym, wzrosła o 4% osiągając poziom 19,5 mln. Grupa ta ma obecnie 74-proc. udział wśród wszystkich użytkowników aplikacji mobilnych.

Jednocześnie przybyło klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z dostępem do bankowości elektronicznej – obecnie grupa ta liczy 3,7 mln klientów, co oznacza poprawę o 1%. Wzrosła także liczba aktywnych klientów MŚP, która na koniec II kwartału wyniosła 2,6 mln, co oznacza wzrost o prawie 3% kw./kw.

„To kolejny kwartał, kiedy obserwujemy wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych. Jest to potwierdzenie, że dla większości klientów smartfon staje się podstawowym narzędziem kontaktu z bankiem. Polacy oczekują dostępu do usług finansowych tu i teraz – szybko, wygodnie i w dowolnym miejscu. Jednocześnie spadła liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej. Obecnie grupa ta liczy 23 mln osób, co oznacza spadek o 3% z poziomu 23,7 mln osób w I kw. 2025 r.” – powiedział wiceprezes ZBP Włodzimierz Kicinski, cytowany w materiale.

Dane za II kwartał 2025 r. wskazują także na wzrosty w systemie Elixir – zarówno pod względem liczby komunikatów, jak i wartości obrotów. W porównaniu do I kw. 2025 r. liczba komunikatów nieznacznie wzrosła, osiągając poziom 566 mln. Wartość obrotów wzrosła natomiast o 5%, do 2427 mld zł. W systemie Express Elixir odnotowano większe wzrosty. W II kw. 2025 r. liczba transakcji zwiększyła się o 11%, natomiast wartość transakcji o 9%, osiągając poziom 79 mld zł.

Wzrost liczby transakcji dotyczył także Systemu Euro Elixir, w którym odnotowano ich 5% więcej niż w I kw. 2025 r. Liczba komunikatów wyniosła ponad blisko 14 mln, co oznacza wzrost o 5%, a wartość 99 mld euro, czyli o 10% więcej niż w poprzednim kw., zakończono.

Źródło: ISBnews