Z aplikacji PeoPay zaczęło korzystać w ub.r. niemal 420 tys. nowych użytkowników – tym samym liczba aktywnych użytkowników tej aplikacji mobilnej wzrosła o 18% r/r do ponad 2,8 mln na koniec 2023 r., podał Bank Pekao.

„Rok 2023 w aplikacji PeoPay oznaczał szereg nowości, których najważniejszym miernikiem stało się ułatwienie klientowi bankowania mobilnego. Porządkowanie istniejących rozwiązań, przenoszenie do aplikacji funkcji dostępnych dotychczas tylko w oddziałach oraz wprowadzanie zupełnie nowych rozwiązań sprawiło, że w ciągu 2023 roku z aplikacji PeoPay zaczęło korzystać niemal 420 tys. nowych użytkowników. Tym samym liczba aktywnych użytkowników tej aplikacji mobilnej na koniec 2023 r., w porównaniu do końca 2022 r., wzrosła o 18% – z 2,38 mln do ponad 2,8 mln. Taki wynik oznacza, że Pekao jest w czołówce polskich banków, jeśli chodzi o roczny przyrost liczby klientów korzystających z aplikacji mobilnej” – czytamy w komunikacie.

Obok liczby klientów aktywnych w aplikacji mobilnej Pekao obserwuje wzrost liczby klientów wykonujących transakcje za pomocą PeoPay. Na koniec 2023 r. liczba takich klientów wzrosła o 17,5% r/r, podano także.

„Kiedy spojrzymy na statystyki dotyczące zeszłego roku w aplikacji PeoPay, to widzimy same wzrosty. Za liczbą aktywnych użytkowników idzie wzrost liczby transakcji o 41%, wzrost liczby przelewów o prawie 28%, wzrost liczby klientów transakcyjnych o ponad 17%. Nasi klienci zalogowali się do aplikacji PeoPay w zeszłym roku prawie 994 mln razy – to wzrost o 16% w porównaniu do 2022 r., a do tego solidna prognoza, mówiąca o tym, że w tym roku przekroczymy miliard logowań! Na pewno przygotujemy dla naszych klientów nowe rozwiązania, po które będą sięgać równie chętnie jak dotychczas po PeoPay” – powiedział dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao Bartosz Zborowski, cytowany w komunikacie.

Te wzrosty mają uzasadnienie w nowych funkcjach i możliwościach wprowadzanych do aplikacji, które ułatwiają korzystanie z płatności w PeoPay lub ulepszają istniejące rozwiązania, podkreślił bank.

„Tak jest chociażby z udostępnioną wszystkim klientom możliwością wysyłania próśb o przelew BLIK. Dzięki tej opcji użytkownicy aplikacji PeoPay mogą szybciej i łatwiej rozliczać np. wspólne wyjścia ze znajomymi lub zbiórki. Dodanie w połowie zeszłego roku numeru telefonu odbiorcy widocznego w tytule przelewu BLIK było tylko dodatkowym elementem zachęcającym do korzystania z tej formy płatności” – napisano w komunikacie.

W ciągu 2023 r. liczba wszystkich płatności BLIK w Banku Pekao wzrosła o niemal 45%. Najwyższe wzrosty dotyczyły płatności BLIK na terminalach POS – tu liczba transakcji na koniec 2023 r. wzrosła o 55,5% r/r. Jeśli chodzi o płatności BLIK P2P, czyli szybkie przelewy na telefon, dzięki którym do zlecenia przelewu wystarczy numer telefonu odbiorcy, klienci Pekao w 2023 r. wykonali ich o 77,5% więcej przelewów w porównaniu do 2022 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 305,72 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews