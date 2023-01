Na polskim rynku zamknięto 348 procesów akwizycyjnych w 2022 roku, w porównaniu do 295 w 2021 r., co oznacza wzrost o 18% r/r, wynika z raportu Grant Thornton „Rynek fuzji i przejęć w Polsce”. To też najwyższa liczba zrealizowanych transakcji przynajmniej od 2010 r.

Wcześniej, w latach 2017-2020 notowano w naszym kraju od 205 do 238 transakcji rocznie. „Nadaktywność” w latach 2021-2022 wynika częściowo z przesunięcia wolumenu transakcji z 2020 r., ale – zdaniem autorów raportu – nie jest to czynnik kluczowy. Widać przede wszystkim duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych, którzy w swoich strategiach zakładają rozwój poprzez przejęcia i nadal dostrzegają w Polsce duży potencjał, podkreślono.

„Czasy koronawirusa przyzwyczaiły inwestorów do działania w warunkach perturbacji rynkowych – chcą kupować, bo taką mają strategię. Inwestorzy branżowi, zwłaszcza międzynarodowi gracze, którzy w strategię wpisali rozwój poprzez akwizycje, przestali patrzeć na korzyści inwestycyjne w perspektywie 2, 3 czy 5 lat, a coraz częściej deklarują horyzont 20/30 letni. Przed nami jeszcze wiele kryzysów czy czarnych łabędzi, ale inwestorzy mają świadomość, że biznes trzeba rozwijać w każdych warunkach. Jeśli nie skorzystają z obecnej okazji rynkowej, zrobi to ktoś inny – ich konkurent. Z perspektywy sprzedających, celem jest z kolei sprzedaż biznesu po jak najlepszych wycenach” – powiedział menedżer w zespole M&A Grant Thornton Mateusz Biegajło, cytowany w komunikacie.

Dane zebrane przez Grant Thornton wskazują, że blisko 75% transakcji realizują inwestorzy branżowi, czyli odbywają się one między podmiotami działającymi na tym samym rynku lub w branży pokrewnej. W dalszej kolejności są to inwestorzy finansowi, którzy odpowiadają średnio za ok. 20% transakcji. Pozostali zainteresowani (ok. 5%) to m.in. inwestorzy indywidualni lub wykupy menedżerskie.

Najwięcej transakcji fuzji i przejęć zrealizowanych zostało w 2022 r. w branży TMT (74 transakcje), a następnie w energetyce (51), usługach (35), medycynie i biotechnologii (31), produktach konsumenckich (26) oraz przemyśle (25), wynika z raportu.

Branże nowoczesne (TMT, internet czy e-commerce) nadal odpowiadają jednak jedynie za niespełna jedną czwartą transakcji, a za 76% z nich odpowiadają branże tradycyjne.

Statystyczna przejmowana spółka generowała średnio w latach 2017-2022 ok. 89,6 mln zł przychodu i 9,9 mln zł EBITDA, jednak w samym 2022 r. było to już 151 mln zł przychodów i 18,8 mln zł EBITDA, wobec odpowiednio 92 mln zł i 9,2 mln zł rok wcześniej.

