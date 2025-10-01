Benefit Systems na koniec III kwartału br. miał 2 376,1 tys. szt. aktywnych kart sportowych (w tym 1 697,2 tys. szt. w Polsce; 635,2 tys. szt. w segmencie Zagranica UE oraz 43,7 tys. szt. w Turcji), podała spółka.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews