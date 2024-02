Liczba niewypłacalności firm w Polsce, która wzrosła o 70% r/r do rekordowych 4 467 w 2023 r., nie powinna dalej rosnąć, ale nie najlepsza kondycja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nadal będzie oddziaływać na rynek, wynika z raportu Allianz Trade. W 2024 r. w Polsce liczba niewypłacalności powinna spaść o 10% do ok. 4 000, a w 2025 r. o 14% do 3 450.

Allianz Trade opublikował najnowszy Globalny Raport Niewypłacalności i przedstawił zaktualizowane prognozy na lata 2024 i 2025. Według raportu po dwóch latach stopniowego zwiększania się liczby niewypłacalności w 2022 r. (+1%) i 2023 r. (+7%), dynamika zwiększenia ich liczby przyspieszy bardziej w 2024 r. (+9%) przed ustabilizowaniem się w 2025 r. (0%) na wysokim poziomie. Polska jest w gronie 26 krajów, które odnotowały dwucyfrowy wzrost niewypłacalności przedsiębiorstw w roku 2023, przy czym 11 z nich doświadczyło ponad 30-proc. wzrostu liczby niewypłacalności. W tym gronie Polska z 70-proc. wzrostem liczby niewypłacalności w ub.r. została wyprzedzona tylko przez Węgry (+146% r/r). W porównaniu do sytuacji sprzed pandemii mamy najwyższy w skali globalnej wzrost liczby niewypłacalności, bo aż o 357% w okresie od 2019 do 2023 roku, podano.

„W dużym stopniu poprzez inne podejście niż na większości rynków – zmiany w ramach postępowania restrukturyzacyjnego w tym trudnym czasie ułatwiły i przyspieszyły procedury restrukturyzacyjne (a nie zostały one de facto zawieszone, jak na wielu innych rynkach). Po czterech kolejnych latach wzrostów do rekordowego poziomu 4 467 spraw w 2023 r. spodziewamy się 'normalizacji’ ich liczby nie tylko z powodu wysokiej bazy odniesienia, ale także z powodu większego wpływu poprawiających się fundamentów gospodarczych w Polsce. Jednak pomimo lepszych perspektyw spodziewamy się, że wzrost gospodarczy pozostanie poniżej trendu sprzed pandemii, a słabość strukturalna (m.in. niska rentowność) utrzyma się, zwłaszcza w przypadku MŚP. Wszystko to sprawia, że oczekujemy tylko nieznacznie niższej liczby niewypłacalności: około 4 000 przedsiębiorstw w 2024 r. (-10% r/r) i 3 450 przypadków w 2025 r. (-14%)” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Członek zarządu Allianz Trade w Polsce ds. oceny ryzyka, likwidacji szkód i odzyskiwania należności Sławomir Bąk ocenił, że w Polsce jak dotychczas niewypłacalne są głównie firmy najmniejsze, a podstawową przyczyną nie są opóźnienia należności (one są zazwyczaj efektem wtórnym), tylko niska rentowność. MŚP najgorzej sobie radzą z dostosowywaniem do wzrostu kosztów cen swoich usług czy produktów, jednocześnie mogąc korzystać z unikalnego narzędzia dalece uproszczonej restrukturyzacji.

„Powszechność zjawiska niewypłacalności w Polsce przekłada się na zagrożenie efektem domina – skumulowana skala problemów małych firm oznaczać może wyzwanie także dla tych większych, będących ich dostawcami. Zwłaszcza że realna może być tendencja koncentracji i trwałego zmniejszenia liczby polskich firm: nie ma już warunków sprzyjających samozatrudnieniu, przeciwnie – duży popyt na pracę (rekordowo niskie, nawet na tle UE bezrobocie) sprzyja nie tylko podnoszeniu pensji dla pracowników na etacie ale jednocześnie także wzrostowi obciążeń składek społecznych dla MSP. Stąd też rekordowa liczba firm zamykanych i zawieszanych – w 2023 było ich blisko 600 tys.” – powiedział Bąk, cytowany w materiale.

Źródło: ISBnews