Allianz Trade spodziewa się, że liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw wzrośnie o 10-12% r/r w tym roku po wzroście o 20% w ub.r., ocenił członek zarządu spółki ds. oceny ryzyka Sławomir Bąk w rozmowie w ISBnews.TV.

„Rok 2022 zakończyliśmy absolutnym rekordem. Liczba niewypłacalności po raz kolejny wzrosła – aż o 20% – i jest to powyżej naszych oczekiwań. Żeby zobrazować ten wzrost i jak to ma się do poprzednich okresów, mogę powiedzieć, że liczba niewypłacalności w ciągu ostatniego kwartału 2022 roku była wyższa niż roczna liczba niewypłacalności w każdym roku ubiegłego dziesięciolecia, czyli w okresie przedpandemicznym. W 2023 roku spodziewamy się wzrostu liczby niewypłacalności o kolejnych 10-12%” – powiedział Bąk w rozmowie w ISBnews.TV.

W końcu października ub.r. Allianz Trade spodziewał się, że liczba niewypłacalnych firm w Polsce wzrośnie po 10% w 2022 r. i 2023 r.

„Perspektywy dla polskich przedsiębiorców na 2023 rok nie są dobre. Łańcuchy dostaw wciąż są naruszone, pomimo że słyszymy ostatnio, iż Chiny kończą z polityką zero-covid. Słyszeliśmy bardzo dużo o tzw. nearshoringu, czyli przenoszeniu produkcji bliżej Europy. Polska po części na tym skorzystała, ponieważ pomimo obaw związanych z bliskością wojny, poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w ubiegłym roku był wysoki. I nie były to inwestycje w tanią siłę roboczą, tylko inwestycje, które wiązały się z pewną automatyzacją produkcji. To jest dobra informacja” – dodał członek zarządu.

Wskazał jednak, że nadal ważną rolę będą jednak odgrywały czynniki, które bardzo negatywnie wpływają na rentowność przedsiębiorstw i wywołują m.in. kolejną falę niewypłacalności.

„Są to czynniki takie jak bardzo wysokie koszty działalności. Wiele słyszeliśmy o kosztach energii. Ten wysoki koszt energii pozostanie z nami w 2023 roku, zapewne też i w 2024. Natomiast są jeszcze czynniki takie jak koszt finansowania, który również bardzo wzrósł. Oczekujemy, że koszt finansowania pozostanie na wysokim poziomie przynajmniej przez pierwszą połowę roku. Nie spodziewamy się w Allianz Trade, że stopy procentowe w okresie pierwszego półrocza 2022 r. będą spadać. Prawdopodobnie jakaś korekta w dół nastąpi w II połowie roku. Ponadto przedsiębiorcy bardzo mocno odczuwają wzrost kosztów pracy. To jest nie tylko presja na płace związana z inflacją, ale jest to również – pamiętajmy – wzrost płacy minimalnej od tego roku” – wymienił Bąk.

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego.

Źródło: ISBnews