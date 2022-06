Pracodawcy w Polsce opublikowali w maju 294,26 tys. nowych ofert pracy, tj. o 3% mniej r/r, podano w raporcie „Oferty pracy w Polsce” Grant Thornton, którego partnerem technologicznym była firma Element. W porównaniu do kwietnia br. zanotowano spadek liczby ofert pracy o 4,6% (o ok. 14 tys.). W maju 2022 roku po raz pierwszy od 14 miesięcy na portalach rekrutacyjnych zanotowano mniej ofert pracy niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej.

„Warto zauważyć, że aktualny spadek dynamiki rocznej jest na razie stosunkowo niewielki, a w dodatku w porównywanym okresie – w maju 2021 roku – ofert pracy było stosunkowo wiele. Trudno więc jednoznacznie prognozować długotrwałe wyhamowanie rynku pracy w Polsce, choć z pewnością dane te mogą budzić lekki niepokój i dopiero następne miesiące pokażą, na ile był on uzasadniony” – czytamy w raporcie.

„Przez kilkanaście ostatnich miesięcy liczba ofert pracy stanowiła zawsze najwyższy wynik w stosunku do trzech ostatnich lat, czyli ścieżka nowych ofert podążała wyższą 'trajektorią’ nawet niż przed pandemią. W maju 2022 roku ta dobra passa się skończyła – był to pierwszy miesiąc od lutego 2021 roku, w którym liczba nowych ofert pracy spadła poniżej tej z analogicznego miesiąca przed pandemią. Była bowiem o 40 tys. niższa niż w maju 2019 roku. Aktualny wynik jest również niższy o 14 tys. od wyniku zanotowanego w kwietniu 2022 roku, co jest o tyle niepokojące, że zwykle w maju jest więcej miejsc pracy niż w kwietniu, ponieważ nasilają się rekrutacje do prac sezonowych, np. w rolnictwie, turystyce, budownictwie czy gastronomii. Wyhamowanie może więc być efektem z jednej strony wyhamowywania gospodarczego (spowodowanego rosnącą inflacją podnoszącą koszty funkcjonowania firm), ale też faktu, że coraz więcej uchodźców z Ukrainy podejmuje w Polsce pracę, co w naturalny sposób ogranicza liczbę ofert pracy” – wskazano również.

Wśród badanych miast od początku pandemii Poznań notuje najniższą liczbę nowych ofert pracy – 2,4 tys. ogłoszeń na tysiąc mieszkańców wśród największych polskich miast. Na przedostatniej pozycji stale towarzyszą mu Katowice, podano także.

Wśród badanych miast od początku pandemii najlepiej radzi sobie Warszawa. W maju 2022 roku w stolicy opublikowano 37,7 tys. ofert (10% więcej niż rok temu). Drugie miejsce zajmuje Kraków (16,8 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych, co stanowi spadek o 4% r/r) oraz Wrocław (11,4 tys. ogłoszeń, wzrost o 3%). Najwyższą dynamikę rok do roku w maju zanotowano w Gdańsku, gdzie pracodawcy opublikowali o 46% ofert więcej niż w maju 2021 roku (6,7 tys. wobec 4,6 tys.).

„Polski rynek pracy nadal jest bardzo silny. Opublikowane w maju 295 tys. ofert pracy – to na tle historycznym bardzo wysoki wynik, który pokazuje, że pracodawcy wciąż masowo tworzą nowe miejsca pracy. Nie da się jednak ukryć, że szczyt koniunktury mamy już za sobą. Wyhamowanie przyrostu nowych ofert pracy zaczyna być coraz bardziej widoczne i wygląda na trwałą tendencję, a nie chwilowy wypadek przy pracy” – podsumowała partner outsourcing płac i kadr Grant Thorton Monika Smulewicz, cytowana w materiale.

Badanie opisane w raporcie zostało przeprowadzone wśród realnych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach w badanym okresie. Dane zbierane były przy wykorzystaniu narzędzia automatycznego monitoringu ofert pracy, opracowanego przez firmę Element.

Źródło: ISBnews