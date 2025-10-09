Liczba pojazdów w pełni elektrycznych (BEV) w Polsce wzrośnie do 704 tys. sztuk w 2030 r., w porównaniu do 80 tys. na koniec 2024 r., a w 2035 r. przekroczy wartość 2,2 mln sztuk, wynika z najnowszej edycji cyklicznego raportu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) oraz F5A „Polish EV Outlook”.

Autorzy raportu zakładają, że łączna roczna liczba rejestracji pojazdów BEV (samochody nowe i importowane) zbliży się do 200 tys. sztuk w 2030 r., a do 2035 r. wzrośnie do niemal 550 tys. sztuk.

„Bardziej optymistyczna prognoza, przewidująca m.in. szeroką optymalizację prawa, zakłada, że do 2030 r. liczba rejestracji osobowych i dostawczych BEV może wzrosnąć do ok. 197 tys., a po polskich drogach będzie jeździć ponad 700 tys. takich pojazdów. To niemal 7 razy więcej niż obecnie. Udział BEV na rynku pojazdów osobowych zbliży się do średniej odnotowanej obecnie w UE już za mniej niż 4 lata. W 2029 r. pod względem udziału zbliżymy się do wyników obserwowanych dziś w Niemczech lub Francji. Europejskich liderów, w szczególności Danii, nie 'dogonimy’ jednak aż do 2035 r.” – powiedział dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Aktualnie kluczowy czynnik prowadzący do wzrostu popularności samochodów elektrycznych na polskim rynku stanowią dopłaty z programu „NaszeEauto”. Ich zakończenie w czerwcu 2026 r. doprowadzi do przejściowego spadku rejestracji BEV, wskazują autorzy raportu.

„Ten spadek jest naturalnym zjawiskiem, które obserwowaliśmy wcześniej nie tylko w Polsce, ale również na wielu innych, europejskich rynkach. Po obniżeniu popytu w II połowie 2026 r., w 2027 r. segment BEV ponownie wróci na ścieżkę wzrostu. Będzie to m.in. konsekwencja konieczności realizacji obowiązku redukcji emisji wynikającego z unijnego rozporządzenia 2019/631. Koncerny, które w latach 2025-2026 nie wypełniły minimalnych limitów sprzedaży pojazdów zeroemisyjnych, będą musiały to nadrobić w roku 2027. Równie ważną przyczyną prognozowanego wzrostu jest rozbudowa infrastruktury ładowania i postępujące wyrównywanie kosztów nabywania ICE i BEV” – dodał Wiśniewski.

Z raportu wynika, że niemal połowa wszystkich elektryków w Polsce zarejestrowana jest w 9 największych miastach, liczących minimum 300 tys. mieszkańców.

„Największa flota 'elektryków’ jeździ w Warszawie – w stolicy zarejestrowano 23% polskiego parku samochodów całkowicie elektrycznych. Łączny udział miast liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców (Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz oraz Lublin) wynosi 26%. Biorąc pod uwagę województwa, zdecydowanie liderem jest mazowieckie, gdzie kumulatywnie zarejestrowano prawie 33 tys. To więcej niż łącznie w kolejnych trzech województwach w stawce (czyli wielopolskim, śląskim oraz małopolskim). Dół rankingu niezmiennie okupują województwa warmińsko-mazurskie (łącznie zaledwie 1 370 zarejestrowanych BEV), opolskie oraz lubuskie” – powiedział dyrektor operacyjny F5A New Mobility Research and Consulting Albert Kania.

„Polish EV Outlook” zawiera również prognozę zapotrzebowania energetycznego floty elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych w Polsce do 2040 r. Wbrew wielu mitom, rozwój elektromobilności nie doprowadzi do drastycznego wzrostu zużycia energii. Flota BEV, która w roku 2035 może liczyć nawet 2,24 mln szt., wpłynie na zwiększenie popyt na energię o niecałe 2,6% względem zapotrzebowania z 2024 r. (169 TWh wg danych PSE), podsumowano.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wcześniej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

Źródło: ISBnews